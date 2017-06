Essen (ots) -Anlässlich des "Tages der Umwelt" sind alle Zeichen aufNaturbewusstsein und Natürlichkeit gesetzt. Floristen widmen ihrevielseitigen Kreationen dem Motto "Altes bewahren - Neues wagen" undverbinden die Natur mit dem unbefangenen Erscheinungsbild derChrysantheme.Nur ein Schritt zum Chrysanthemen-Glück: Getreu des Mottos "Savethe nature" dreht sich am 5. Juni beim "Tag der Umwelt" alles um dieNatur. Weltweit beteiligen sich rund 150 Staaten am "WorldEnvironment Day", der das Bewusstsein dafür stärken soll, dass es vorallem der Mensch selbst ist, der die Vielfalt und Stabilität derUmwelt bewahren kann. An diesem Tag rückt insbesondere dieChrysantheme als Symbol der Bescheidenheit und Langlebigkeit insRampenlicht und präsentiert sich mit ihrer gewaltigen Farb- undFormenvielfalt.Für besondere Furore sorgen die dem "Tag der Umwelt" gewidmetenNatur-Sträuße. Attribute wie Transparenz, Frische und Leichtigkeitdrückt der "Umwelt-Strauß 2017" aus, der eine Hommage an Natur undNatürlichkeit ist. Das luftig gestaltete Bouquet wirkt, als sei esgerade frisch vom Feld gepflückt. Regionale Floralien werden zu einemStrauß arrangiert, der mit purer Natürlichkeit und Leichtigkeitüberzeugt.Im naturbewussten Design spielt die vielseitige Chrysanthemeumringt von sanften Formen, hellen Natur-, Sand- und Erdtönen dieabsolute Hauptrolle. Ein solches Arrangement passt grandios zumSommer in der Natur und entführt die Gedanken an einen wolkenlosen,blauen Himmel, strahlendes Gelb-Orange und helles Sonnenlicht. Räumewerden mit rauen und größtenteils naturbelassenen Materialien wieBeton, Leder und Holz ausgestattet und vermitteln dabei einsinnliches und puristisches Erscheinungsbild. Für die gewisse PortionGemütlichkeit sorgt die Chrysantheme mit ihren vielfältigen Formenund Farben. Mit bunten Blütensternchen oder runden Kissen trumpft dieSchönheit so richtig auf: Verspielte Formen und heitere Farben lassendie Chrysantheme, die ursprünglich aus Fernost stammt, in der Vase sorichtig aufleuchten und schenken dem Interieur bezauberndeLichtblicke.Um möglichst lange Freude an der Chrysantheme zu haben, solltendie unteren Blätter entfernt und der Stiel mit einem scharfen Messerangeschnitten werden. Anschließend wird die Blume in einem Gefäß mitsauberem Wasser platziert, das zunächst mit Schnittblumennahrungangereichert und alle drei bis vier Tage ausgewechselt wird.Weitere Inspirationen und Informationen zu Chrysanthemen undanderen Schnittblumen gibt es auf https://www.tollwasblumenmachen.de.Bildmaterial zu Chrysanthemen finden Sie unter folgen dem Link:https://bit.ly/Chrysantheme-2017.Abdruck honorarfrei mit Angabe der Bildquelle "Justchrys.com",Beleg erbeten.Über BlumenbüroDas Blumenbüro ist das Marketingherz für Blumen und Pflanzen,gegründet für und durch die Zierpflanzenbranche. Durch Werbe- undVerkaufsförderungsaktivitäten lassen wir Menschen erleben, dassBlumen und Pflanzen etwas Besonderes sind. Wir wollen sie aucherfahren lassen, dass Blumen und Pflanzen glücklich machen undanregen, dieses warme Gefühl zu teilen und weiter zu geben. Dadurchträgt das Blumenbüro dazu bei, die Nachfrage nach Blumen und Pflanzenzu steigern. https://www.blumenbuero.dePressekontakt:Zucker.Kommunikation GmbHTeam Tollwasblumenmachen.deTorstraße 107, 10119 BerlinFon: 030 / 247 587-0, Fax: 030 / 247 587-77Mail: blumen@zucker-kommunikation.deWeb: https://www.zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: Blumenb?ro, übermittelt durch news aktuell