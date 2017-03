"Zeichen des Bösen": ZDFinfo-Doku über die SS-Runen (FOTO)

Mainz (ots) -Zeichen, die für Terror und Mord stehen: Die SS-Runen halten Nazisfür germanisch, dabei sind sie semitischen Ursprungs. DieDokumentation "Zeichen des Bösen" erzählt am Samstag, 4. März 2017,20.15 Uhr, in ZDFinfo die Geschichte der SS-Runen.Was fasziniert Menschen an den zackigen Blitzen, die fürbeispiellose Brutalität stehen und Zeichen der Täter sind? DieDokumentation von Silke Potthoff erkundet die Bedeutung der Runendamals wie heute und schildert deren Wirkungsgeschichte. InDeutschland sind bis heute alle Zeichen verboten, die einen direktenBezug zur Nazi-Herrschaft herstellen. Die Strafandrohung für dasVerwenden von verfassungsfeindlichen Symbolen ist vergleichbar mitfahrlässiger Körperverletzung. Doch was macht abstrakte Symbole heutenoch so gefährlich - mehr als 70 Jahre nach Kriegsende? Und warumverlieren diese Zeichen nicht ihre Symbolkraft, obwohl das System,für das sie genutzt wurden, längst untergegangen ist?Die Erstsendung der Doku "Zeichen des Bösen - Die Runen der SS"ist am Samstag, 4. März 2017, eingebettet in einen langenZDFinfo-Doku-Abend zum "Dritten Reich". Ab 18.45 Uhr ist noch einmaldie Doku "Hitlers Reich privat - In unbekannten Filmen" zu sehen.Daran schließt sich um 19.30 Uhr und mit Blick auf den 80. Geburtstagdes ZDF-Filmemachers Hans-Dieter Grabe der Dokumentarfilm "SimonWiesenthal oder Ich jagte Eichmann" an. Nach der Premiere von"Zeichen des Bösen" folgen ab 21.00 Uhr zwei Dokumentationen aus derReihe "Böse Bauten - Hitlers Architektur". Und bis nach Mitternachtsind weitere Dokus über die V2-Raketen der Nazis und über deren niezum Einsatz gekommene Geheimwaffe, das Düsenflugzeug Horten 229, zusehen.https://presseportal.zdf.de/pm/neue-dokus/http://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/runenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell