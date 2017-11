Mainz (ots) -Im zehnten "Spreewaldkrimi" wird Kommissar Krüger (Christian Redl)schwer verletzt und schwebt "Zwischen Tod und Leben". DerJubiläumsfilm, den das ZDF am Montag, 13. November 2017, um 20.15 Uhrzeigt, spielt wie frühere Krimifolgen mit Zeit- undWahrnehmungsebenen. Krüger begegnet im Koma sogar lebenden und totenPersonen aus vergangenen Episoden. Neben der Stammbesetzung ChristianRedl, Thorsten Merten und Claudia Geisler-Bading wurden prominenteSchauspieler für Gastauftritte gewonnen, darunter Anna Loos, AnjaKling, Ulrike Krumbiegel, Sebastian Blomberg, Kai Scheve, HermannBeyer, Christian Grashof und Rolf Hoppe.Knut Hellstein (Tom Gramenz) steht vor der Tür von KommissarKrügers Wohnwagen und bittet ihn um Hilfe. Der in der Energie-Branchetätige junge Mann ist zwischen Interessensfronten geraten undfürchtet um sein Leben. Krüger, der sich immer noch für denSelbstmord von Knuts Vater ("Spreewaldkrimi - Feuerengel", 2013)mitverantwortlich fühlt, will Knut helfen. Bei seinen Recherchenstößt er auf Machenschaften eines Energie-Kartells, das schon nachder Wende das politische Machtvakuum zu nutzen wusste. Kurz bevorKrüger einen wichtigen Informanten treffen soll, geht sein Wohnwagenin Flammen auf und er wird schwer verletzt. Der Kommissar muss inskünstliche Koma versetzt werden. Unterdessen nimmt sein KollegeFichte (Thorsten Merten) die Ermittlungen auf - und was zunächst wieein Unfall aussah, entpuppt sich nach und nach als geplantesAttentat. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.Autor aller "Spreewaldkrimis" ist Thomas Kirchner. Regie führtebei "Zwischen Leben und Tod" zum dritten Mal Kai Wessel ("DasGeheimnis im Moor", 2006; "Spreewaldkrimi - Mörderische Hitze",2014).Noch bis Mitte November finden in Brandenburg und BerlinDreharbeiten für den elften "Spreewaldkrimi" mit dem Arbeitstitel"Das Lächeln der Schimäre" statt.https://presseportal.zdf.de/pm/spreewaldkrimi-zwischen-tod-und-leben/Pressemitteilung zu "Das Lächeln der Schimäre":http://ly.zdf.de/fV32E/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 -2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/spreewaldkrimiPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell