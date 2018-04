Zehnter Jahrestag Lehman-Pleite - phoenix sucht Beteiligte und Betroffene der Finanzkrise 2008 für TV-Dokumentation

Bonn (ots) - Die Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers istim September genau zehn Jahre her. Die Immobilien- und Finanzkrisestürzte seinerzeit Volkswirtschaften und Finanzmärkte in die größteWeltwirtschaftskrise seit den 1930-er Jahren. Weitere Bankenpleiten,Staatskrisen, Euro-Rettungsschirme und Null-Zins-Politik der EZBwaren die Folgen.Der Ereignis- und Dokumentationskanal phoenix beleuchtet inKooperation mit dem Hessischen Rundfunk und der ProgrammgruppeARD-Börse TV in einer neuen, abendfüllenden Dokumentation den Crashvon 2008 und die Konsequenzen für Banken, Länder und Verbraucher.Dafür sucht der Bonner Sender Beteiligte, Entscheider und Betroffene,die als Zeitzeugen für ein Fernsehinterview zur Verfügung stehen.Welche Folgen hatten etwa die Bankenpleiten für Anleger? Wie wirddie Sicherheit von Banken heute gewährleistet und bewertet? Von derFinanzkrise unmittelbar betroffene Anleger, Sparer oder auchBeschäftigte und Experten im Finanzsektor sollen ausführlich zu Wortkommen und ihre Erfahrungen in einem Interview schildern.Die Fernsehdokumentation soll im Herbst 2018 anlässlich deszehnten Jahrestages der Lehman-Pleite auf phoenix imHauptabendprogramm ausgestrahlt werden.Kontakt: phoenix-Tel. 01802 8217; Email: info@phoenix.dePressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell