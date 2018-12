Mainz (ots) -Indigene Völker lebten bereits vor Ankunft der Europäer auf demTerritorium, das wir heute als Kanada kennen. Als die erstenfranzösischen und englischen Siedler dort eintrafen und Land für sichbeanspruchten, standen jahrhundertealte Traditionen vor einemplötzlichen Wandel. In zehn Folgen erzählt ZDFinfo am Donnerstag, 20.Dezember 2018, ab 20.15 Uhr, in "Die Kanada-Saga" dieaußergewöhnlichen Geschichten der Menschen, Orte und Ereignisse, dieKanada geprägt haben. Dabei werden Spielszenen, 3D-Animationen undInterviews mit prominenten Kanadiern kombiniert."Die Kanada-Saga" begleitet das Land von den Anfängen derKolonialisierung Nordamerikas im 17. Jahrhundert bis in dieGegenwart. Der Film beleuchtet das Aufeinandertreffen der erstenbritischen und französischen Siedler mit der indigenen Bevölkerungebenso wie den Wettstreit um die natürlichen Ressourcen des Landesoder die Hintergründe des kanadischen Unabhängigkeitskriegs. Außerdemzeigt der Film, welche Herausforderung es war, in dem riesigen Landdie nötige Infrastruktur zu schaffen.Erzählt wird von der Vergrößerung des Landes und der Gründung desDominion, von der Beteiligung Kanadas am Ersten Weltkrieg, von den1920er-Jahren, dem wirtschaftlichen Boom und der darauffolgendenKrise. Weitere Themen sind Kanadas Rolle im Zweiten Weltkrieg, dieVeränderung der Rolle der Frau in der kanadischen Gesellschaft, aberauch die Nachkriegszeit, in der Kanada sich mit Problemen wieRassismus und dem Umgang mit der indigenen Bevölkerungauseinandersetzen musste. Und zuletzt geht es auch um Kanadas Weg ins21. Jahrhundert - als Einwanderungsland und Modell für einemultikulturelle Gesellschaft.ZDFinfo wiederholt alle zehn Teile "Die Kanada-Saga" am Freitag,28. Dezember 2018, ab 5.30 Uhr.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/kanadaPressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm/zdfinfo-dokus-im-dezemberhttp://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFinfoPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell