Zehntausende haben das Angebot der Piraten genutzt und Hetz-Meldungen bei der AfD Baden-Württemberg eingereicht / Das Portal ist inzwischen offline (FOTO)

Stuttgart (ots) -Die gestern Abend gestartete Aktion #MeinAbgeordneterHetzt, diesich gegen das Denunziationsportal der baden-württembergischen AfDrichtet, macht deutlich, was die Bürger von den Plänen derRechtspopulisten halten. Über 100.000 Zugriffe in den ersten Stundenund Zehntausende Meldungen sprechen eine deutliche Sprache. DasPortal der AfD Baden-Württemberg ist inzwischen offline und diePiraten nehmen das Portal der AFD-Fraktion Hamburg ins Visier."Unser Ziel war es, mit einer Aktion sowohl diemenschenverachtenden Ideen der AfD aufzuzeigen als auch das demDenunziationsportal einige relevante Meldungen zukommen zu lassen.Der enorme Zuspruch auf unserer Seite und in den sozialen Medienzeigt, dass die Aktion absolut gelungen ist", freut sich MichaelKnödler, Vorsitzender der Piratenpartei Baden-Württemberg.Die Piratenpartei hatte gestern unter der Adressehttp://mein-abgeordneter-hetzt.de eine Seite zu Verfügung gestellt,mit der Hetzzitate von AfD-Funktionären bei demLehrer-Denunziationsportal der AfD eingereicht werden konnten. DasAngebot stieß unmittelbar nach dem Start auf sehr großes Interesse.Der Hintergrund der Aktion besteht darin, dass die AfDargumentiert, dass unsachliche und diskreditierende Äußerungen übersie in Schulen und Universitäten aufgrund des Neutralitätsgebotes desStaates nichts zu suchen hätten. Jedoch weist die Piratenpartei jedeForm von Denunziation zurück. Spitzelei darf niemals Grundlage ineinem demokratischen Rechtsstaat sein. Auch sind Listen von Personendatenschutzrechtlich bedenklich und deshalb kategorisch abzulehnen.Die Aktion #MeinAbgeordneterHetzt soll mit hetzerischen Zitaten,welche Leute aus dem AfD-Umfeld getätigt haben, den Aufruf zurDenunzierung durch die AfD in humoristischer Weise konterkarieren.Nicht die Lehrer hetzen an den Schulen, sondern das erledigt die AfDselbst.Quellen[1] www.mein-abgeordneter-hetzt.de/[2] www.stefan-raepple.de/mein-lehrer-hetzt[3] www.piratenpartei-bw.de[ANSPRECHPARTNER]:Michael KnödlerE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 015771974352Philip KöngeterE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 01743678147[LANDESVORSTAND]Fotos und Informationen: www.piratenpartei-bw.de/vorstandOriginal-Content von: Piratenpartei Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell