Zehntausende britische Haushalte nach Sturm nächtelang ohne Strom

LONDON (dpa-AFX) - Drei Tage nach einem heftigen Herbststurm ist in Zehntausenden britischen Haushalten noch immer die Stromversorgung unterbrochen. Der Energy Networks Association zufolge waren am Montagnachmittag noch rund 155 000 Haushalte im Land ohne Strom, nachdem am Freitag der Sturm Arwen gewütet hatte. Die Organisation beschrieb die Störungen als erheblichste in Großbritannien seit 2005. Wann sich die Situation entspannen würde, war zunächst unklar.

"Tausende Ingenieure sind dabei, so schnell wie möglich die Stromversorgung wieder herzustellen", sagte ein Sprecher. Außerdem sei man mit Hubschraubern und Drohnen unterwegs, um die Schäden zu untersuchen.

Der Sturm löste Ende der vergangenen Woche in vielen Teilen Großbritanniens Verkehrschaos und Sturmschäden aus. Mancherorts kam heftiger Sturm hinzu. Dutzende Besucher des höchstgelegenen Pubs in England verbrachten mehrere Nächte eingeschneit in einem Pub./swe/DP/mis