Zehntausende Ukrainer frieren wegen Gasschulden in Milliardenhöhe

SMILA/KRYWYJ RIH (dpa-AFX) - In der Ukraine frieren Zehntausende Menschen aufgrund angehäufter Gasschulden.



In der Kleinstadt Smila in der Zentralukraine seien bei Temperaturen um den Gefrierpunkt der Notstand ausgerufen und Schulen geschlossen worden, berichteten örtliche Medien am Dienstag. Daraufhin hätten Einwohner mehrere Hauptstraßen blockiert und die Stadt aufgefordert, die Zentralheizung einzuschalten.

Zuvor hatten in der Großstadt Krywyj Rih Demonstranten Reifen angezündet und waren in das Gebäude eines Energieversorgers eingedrungen. Im südukrainischen Cherson wurde empfohlen, die Unterrichtszeit in den Schulen zu kürzen. Im Oktober war es nur aufgrund des Eingreifens der Regierung gelungen, eine ähnliche Situation in der Hauptstadt Kiew zu vermeiden.

Hintergrund sind landesweite Schulden bei dem Staatsunternehmen Naftogaz in Höhe von etwa 1,4 Milliarden Euro. Der Konzern will nur bei klaren Schuldenregelungen weiter Gas liefern. Die Regierung in Kiew und Naftogaz werfen den lokalen Behörden Missmanagement vor. Experten sehen jedoch die für viele Ukrainer unbezahlbaren Energiepreiserhöhungen als Hauptursache des Konflikts. Die Ex-Sowjetrepublik bezieht seit drei Jahren aufgrund des Konflikts mit Moskau kein Erdgas mehr direkt aus Russland, sondern als teureren Re-Import über Polen, die Slowakei und Ungarn./ast/thc/DP/tos