Zehntausende Menschen spenden in Japan für die Ukraine

TOKIO (dpa-AFX) - Mehr als 60 000 Menschen haben in Japan Geld für die ukrainische Botschaft gespendet. Wie die japanische Tageszeitung "Asahi Shimbun" am Mittwoch berichtete, habe die Botschaft des von Russland angegriffenen Landes bis zum Vortag fast zwei Milliarden Yen (rund 16 Millionen Euro) an Spenden aus ganz Japan erhalten. Das habe Botschafter Sergiy Korsunsky einem japanischen Oppositionspolitiker mitgeteilt. Seine Botschaft hatte am 25. Februar ein Bankkonto eingerichtet, um Geld für humanitäre Hilfe zu sammeln. "Ein normales Leben in der Ukraine ist zerstört worden", wurde Korsunsky zitiert. Für den Wiederaufbau würden enorme Finanzmittel benötigt. Alle Spenden würden für humanitäre Hilfe und den Wiederaufbau verwendet./ln/DP/zb