Live bei stern TV hat Zehnkampf-Weltmeister NiklasKaul die Entscheidung kritisiert, die Leichtathletik-WM in Katarauszutragen. "Es ist die Frage, ob die Langstrecken-Wettkämpfe, diedraußen stattgefunden haben, überhaupt hätten stattfinden dürfen",sagte der 21-Jährige am Mittwochabend im Gespräch mit SteffenHallaschka. "Die hohe Luftfeuchtigkeit und die extremen Temperaturenhaben es den Sportlern echt schwer gemacht - und auch demmedizinischen Team, das die Sportler darauf vorbereiten musste." Fürdie Athleten, die ihre Wettkämpfe in den klimatisierten Stadienaustragen konnten, war die Situation laut Kaul zwar "in Ordnung",insgesamt sei es aber "vielleicht nicht die glücklichsteEntscheidung" gewesen, die WM an Katar zu vergeben.Kaul hatte bei der Weltmeisterschaft in der vergangenen Wochesensationell die Goldmedaille im Zehnkampf geholt und ist damit derjüngste Zehnkampf-Weltmeister der Geschichte - trotz einer eherdurchwachsenen Leistung am ersten Wettkampftag. Bei stern TV erklärteder Weltmeister, dass er nach den ersten Disziplinen schon kaum nochan einen Erfolg geglaubt habe: "Ich wusste, dass ich nicht weit wegvom Bestleistungskurs war, aber die anderen waren so weit vorne weg,dass ich mir da eigentlich keine Hoffnungen mehr gemacht habe." DieseErkenntnis sei letztlich jedoch möglicherweise sogar ein Vorteilgewesen: "Ich glaube, dass sich ein paar, die am ersten Tag sehr gutwaren, ein bisschen verrückt gemacht haben, und deswegen nicht soentspannt in den zweiten Tag gegangen sind." Am zweiten Wettkampftagüberzeugte Kaul dagegen insbesondere bei seiner Paradedisziplin, demSpeerwurf - und sicherte sich mit einem überragenden 1500-Meter-Laufschließlich überraschend die Goldmedaille.