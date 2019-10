Mainz (ots) - Mit einer spektakulären Aufholjagd hat Niklas Kaul WM-Gold imZehnkampf gewonnen. Zwei Tage nach seinem überraschenden Sieg kurz vorMitternacht ist der 21-jährige Mainzer am Samstag, 5. Oktober 2019, 23.30 Uhr,zu Gast im "aktuellen sportstudio" des ZDF. Der jüngste Weltmeister in derGeschichte des Zehnkampfs stellt sich den Fragen von Moderatorin KatrinMüller-Hohenstein, die am Samstag ihr 200. "aktuelles sportstudio" präsentiert.In ihrer Jubiläumsausgabe kann Katrin Müller-Hohenstein, die seit 2006als Moderatorin des "aktuellen sportstudios" im Einsatz ist, noch einenzweiten Gesprächsgast begrüßen: Fußballspieler Christian Günter vom SCFreiburg, der für viele zu den besten Linksverteidigern der Bundesligazählt.Der siebte Spieltag der Fußball-Bundesliga und die Leichtathletik-WM inDoha sind am Samstag die Themen im "aktuellen sportstudio". Die finalenWettbewerbe am Schlusstag der Leichtathletik-WM überträgt "ZDFSPORTextra" am Sonntag, 6. Oktober 2019, von 18.00 bis 20.15 Uhr live.Auch in der "ZDF SPORTreportage" am Sonntag, ab 17.10 Uhr, ist dieLeichtathletik-WM bereits ein Thema.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportNiklas Kaul auf zdfsport.de: https://kurz.zdf.de/6TG/Christian Günter auf zdfsport.de: https://kurz.zdf.de/m8v/Zu Katrin Müller-Hohensteins 200. Sendung "aktuelles sportstudio":https://kurz.zdf.de/66NNc/Sport im ZDF: https://zdfsport.dehttps://twitter.com/ZDFsporthttps://facebook.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell