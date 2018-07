Zehnder übernimmt finnische Lüftungsfirma Enervent – Umsatz 10 Millionen Euro

Gränichen (awp) - Die im Bereich Raumklima aktive Zehnder Group expandiert in Skandinavien. Per 1. September 2018 übernimmt Zehnder für einen ungenannten Betrag die finnische Lüftungsfirma Enervent mit einem Jahresumsatz von rund 10 Millionen Euro. Damit soll die Marktposition in den nordischen Ländern ausgebaut werden.

Das 1983 gegründete Unternehmen Enervent beschäftigt rund 50 Mitarbeiter und hat den Hauptsitz in Porvoo. Zehnder bezeichnet

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten