Zehnder nimmt neue Fabrik in der Türkei in Betrieb

Gränichen (awp) - Die in den Bereichen Heizung und Lüftung tätige Zehnder-Gruppe hat am heutigen Donnerstag eine neue Fabrik am Standort Manisa in der Türkei in Betrieb genommen. Die neue Produktionsstätte verfüge über deutlich höhere Kapazitäten als die Produktion im bisherigen Mietgebäude. Die Gesamtinvestition betrugen wie geplant rund 20 Millionen Euro, teilte das Unternehmen mit.

Mit diesem Schritt trage Zehnder Group der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten