Zehnder: Produktionsverlagerung führt zu Abbau von 40 Stellen in Gränichen

Gränichen (awp) - Das Heiz- und Klimaunternehmen Zehnder verlagert einen Teil der Produktion von der Schweiz nach Frankreich. Das führt zu einem Abbau von 40 Arbeitsplätzen am Standort Gränichen. Mit der Verlagerung will Zehnder seine Heizkörper-Produktionsstätten in Europa optimieren.

Ziel sei es, die Kostenstrukturen sowie die unbefriedigende Produktionsauslastung nachhaltig zu verbessern, teilte Zehnder am Dienstag mit. Produkte für den britischen Markt sollen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten