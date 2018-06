Zehnder Group übernimmt Firma Intelivent OÜ in Estland

Zürich (awp) - Die im Bereich Raumklima aktive Zehnder Group übernimmt die Firma Intelivent OÜ mit Sitz in der estnischen Hauptstadt Tallinn. Die Transaktion wurde rückwirkend per 1. Januar 2018 vollzogen. Bereits seit 2012 war Intelivent Kunde der Zehnder Group und vertrieb fast ausschliesslich deren Produkte, wie Zehnder am Freitag mitteilt. Angaben zum Kaufpreis werden nicht gemacht.

