Zehnder Group Aktie: Operatives Ergebnis halbiert!

mit einem Plus von 7% hat sich Zehnders Umsatz im 1. Halbjahr erfreulich entwickelt. Das Lüftungssegment (+9%) entwickelte sich dynamischer als das Heizkörpergeschäft (+5%). Zu der guten Umsatzentwicklung trugen alle wichtigen Hauptmärkte mit der Ausnahme von Großbritannien (Pfundschwäche) bei. Bei der Erschließung der für Zehnder noch kleinen Märkte, Nordamerika und China, wurden gute Fortschritte erzielt (+16%). Die höheren Umsätze führten jedoch nicht zu einem höheren Gewinn. Das operative Ergebnis halbierte sich. Dafür gab es eine Reihe von Gründen.

Die Produktneueinführungen haben noch zu keiner Steigerung der Margen geführt

In der Türkei kam es aufgrund eines Erdbebens zu Produktionsausfällen, die höheren Stahlpreise konnten nicht auf die Kunden abgewälzt werden, in den USA fielen Sonderausgaben an, und das Pfund schwächelt. Hauptursache ist aber – Zehnders Premiumprodukte im Heizkörperbereich werden vom Markt weniger nachgefragt.

Um dem Trend entgegenzuwirken, wurden in der Vergangenheit eine Reihe von Effizienzsteigerungsmaßnahmen eingeleitet. Bis jetzt schlägt sich das aber nicht in einer niedrigeren Kostenstruktur nieder. Die Produktneueinführungen haben noch zu keiner Steigerung der Margen geführt. Für 2017 hat das Management einen steigenden Umsatz in Aussicht gestellt. Der Druck auf die Margen wird aber anhalten.

