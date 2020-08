Zehnder Aktie: Gehaltskürzung auch für Verwaltungsrat?

Die Halbjahreszahlen von Zehnder sahen nicht besonders gut aus – dabei sollte das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz mit seinen Lösungen für „Heizung und Kühlung“ bzw. Raumlüftung durchaus von aktuellen Entwicklungen profitieren. Aber vielleicht zeigten sich auch in diesen Geschäftsfeldern die potenziellen Kunden im Hinblick auf neue Aufträge zurückhaltend, um in Zeiten der Coronavirus-Pandemie das Cash eher zusammenzuhalten. So sank ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



