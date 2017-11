Zehn Tipps zum Black Friday: So finden Verbraucher die besten Angebote (FOTO)

Berlin (ots) -Sneakers zum halben Preis, das neue Smartphone Hundert Eurogünstiger und Parfüm mit achtzig Prozent Rabatt - das klingtverlockend. So verlockend sogar, dass dieses Jahr, einerStatista-Studie zufolge, sechs von zehn Deutschen am Black Friday(24. November) einkaufen möchten.* Zahlreiche Händler undOnline-Shops senken dann wieder ihre Preise und werben vier Tage langmit Rabatten von bis zu neunzig Prozent. Doch Verbraucher solltenskeptisch sein, um leeren Werbeversprechen nicht auf den Leim zugehen. Welche Gefahren im Rabattdschungel lauern und wie Verbraucherdas für sie beste Angebot finden, erklärt das Verbraucherforummydealz.de.1. Legen Sie vorher fest, was sie kaufen und wie viel sie ausgebenmöchtenDer Black Friday ist vor allem eines: eine riesige Werbeschlacht.Hunderte Online-Shops und lokale Händler reduzieren ab dem 24.November ihre Preise für Tausende Produkte. Da ist die Verlockunggroß, zu viel auszugeben. Um nicht in die Kaufrauschfalle zu tappen,sollten Sie sich vorher überlegen, welche Produkte Sie kaufen und wieviel Sie ausgeben möchten. Wie vor dem Einkauf im Supermarkt könnenSie hierfür einen Einkaufszettel schreiben und sich an ihm am BlackFriday orientieren.2. Lassen Sie Preis- und Angebots-Wecker für sich arbeitenNutzen Sie kostenlose Dienste des Preisvergleichsportals Idealo.deund der Shopping-Community mydealz.de, um Zeit zu sparen. BeimVergleichsportal Idealo.de können Sie Preiswecker für bestimmteProdukte stellen. Fällt der Preis unter einen freiwählbaren Betrag,werden Sie per Mail benachrichtigt. Ähnlich funktioniert derSchlagwort-Alarm in der mydealz-App für Android und iPhone. Mit ihmkönnen Sie beliebig viele Schlüsselwörter wie "iPhone X", "NikeSneakers", "Playmobil" oder "Smart Home" festlegen. Sobald einentsprechendes Angebot verfügbar ist, informiert Sie die App perPush-Nachricht. Die passenden Angebote kommen so direkt zu Ihnen.3. Kaufen Sie rechtzeitig, aber überlegt einSchon in den Tagen vor dem Black Friday senken viele Händler ihrePreise. Bei Amazon beginnt die "Cyber Monday Woche" beispielsweiseschon am 20. November. Um kein Angebot zu verpassen, sollten Siedeshalb schon vor dem eigentlichen Black Friday die Augenoffenhalten. Lassen Sie sich aber nicht unter Druck setzen: Zwarbehaupten Händler, viele Angebote seien "nur für kurze Zeit" oder nur"solange der Vorrat reicht" erhältlich. Das stimmt aber selten.Tatsächlich wiederholen sich viele Angebote. Zudem bieten meistmehrere Händler das gleiche Produkt zu ähnlichen Preisen an.4. Nutzen Sie Rabattgutscheine, um zusätzlich zu sparenPassionierte Schnäppchenjäger kombinieren mehrere Preisvorteile.Zu ihnen zählen neben Sonderangeboten auch Rabattgutscheine. Diesefinden Sie auf Portalen wie Gutscheinsammler.de. Geben Sie denentsprechenden Code bei der Bestellung ein, senkt sich der Kaufpreisautomatisch. In Kombination mit dem am Black Friday ohnehin gültigenAngebotspreis sparen Sie so doppelt.5. Vertrauen Sie nicht blind auf RabattangabenMit bis zu achtzig Prozent Rabatt werben Händler am Black Friday.Glauben sollten Sie den vollmundigen Werbeversprechen jedoch nicht.Das Verbraucherforum mydealz beobachtet die Werbeaktionen seit zehnJahren und warnt: Viele Händler berechnen den Rabatt nicht ausgehendvom tatsächlichen Markt-, sondern vom oft deutlich höherenUnverbindlichen Verkaufspreis. Tatsächlich konnten Verbraucher in denletzten vier Jahren nicht achtzig, sondern im Schnitt nur 40,1Prozent sparen.**6. Achten Sie auf das Kleingedruckte und auf PrüfsiegelDer Black Friday ist ein dezentrales Event, bei dem HunderteOnline-Shops unabhängig voneinander mit Rabatten werben. Es kann sichdeshalb lohnen, auch gezielt bei kleineren Händlern nach Angeboten zusuchen. Seien Sie bei Ihnen unbekannten Händlern aber skeptisch, umBetrügern nicht auf den Leim zu gehen. Fehlen das Impressum, Hinweisezum Datenschutz oder die Widerrufsbelehrung, sollten Sie lieber vomKauf bei diesem Händler absehen. Siegel wie das von "Trusted Shops"bieten hingegen einen guten Hinweis auf die Seriosität einesOnline-Shops.7. Rechnen Sie auch mit "versteckten Kosten"Hohe Kosten für den Versand oder Umtausch können die ursprünglicheErsparnis schnell aufsaugen. Vor dem Kauf sollten Sie deshalb genauprüfen, wie teuer der Versand ist und wer die Kosten trägt, wenn sieein Produkt zurücksenden müssen. Die Versandkosten werden Ihnenwährend des Bestellprozesses angezeigt. Ob der Händler die Kosten fürRetouren trägt, sehen Sie in der Widerrufsbelehrung. Diese ist meistunten auf der Seite verlinkt.8. Zahlen Sie nicht per ÜberweisungDie meisten Online-Shops bieten verschiedene Zahlmethoden an - vonder Kreditkarte über die SEPA-Lastschrift bis hin zu PayPal oder derZahlung per Überweisung. Von Letzterer sollten Sie aber vor allem beiIhnen unbekannten Händlern absehen. Ist die Überweisung einmalerfolgt, kann sie nicht mehr rückgängig gemacht werden. Sicherer istdie Bezahlung per Kreditkarte, Lastschrift oder mit PayPal. PayPalbietet einen Käuferschutz an. Lastschriften können Sie innerhalb vonacht Wochen widersprechen. Und auch bei der Kreditkarte können SieBeträge zurückbuchen lassen.9. Denken Sie bei Bestellungen im EU-Ausland an den ZollVom Black Friday bis zum Cyber Monday (24. bis 27. November)reduzieren auch Händler in Ländern wie China, Kanada oder den USAihre Preise. Je nach Wechselkurs können Sie dort auf den ersten Blickdas ein oder andere Schnäppchen machen. Sie sollten aber bedenken,dass der Staat beim Import aus Nicht-EU-Ländern mitverdient. Sind dieimportierten Produkte in Summe teurer als 27 Euro, berechnet der Zolleine Einfuhrumsatzsteuer. Diese beträgt 19 Prozent des Warenwerts. Umunnötige Gänge zum Zoll zu vermeiden, sollten Sie den Händler bitten,die Rechnung gut sichtbar außen am Paket anzubringen.10. Machen Sie einen Einkaufsbummel durch die InnenstadtDer Black Friday fand in Deutschland in den ersten Jahren nachseiner Premiere im Jahr 2006 vor allem im Internet statt. Inzwischenfolgen aber auch immer mehr klassische Händler dem Beispiel ihrerKonkurrenz aus dem Netz: In vielen Städten haben sich Einzelhändlerdieses Jahr anlässlich des Black Friday zu gemeinsamen Rabattaktionenverabredet. Ein Einkaufsbummel durch die Innenstadt kann sich für Sieso auszahlen.*Die Studienergebnisse finden Sie hier:http://www.presseportal.de/pm/111715/3780640**Wie viel Verbraucher am Black Friday 2013 bis 2016 sparenkonnten, sehen Sie hier: http://www.presseportal.de/pm/111715/3787085Über mydealz (www.mydealz.de):mydealz wurde im Jahr 2007 von Fabian Spielberger als Bloggegründet und ist heute mit 22,5 Millionen Visits pro Monat dasgrößte deutsche Social-Commerce-Netzwerk. 