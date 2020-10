Shenyang, China (ots/PRNewswire) - Die 2020 Global Industrial Internet Conference wurde am 18. Oktober in Shenyang, Provinz Liaoning, eröffnet. Bei dem Treffen veröffentlichte das China Industrial Internet Research Institute in Zusammenarbeit mit der Northeastern University den "Prospect of the Ten Most Growing Technologies of the Global Industrial Internet from 2020 to 2021". Zehn industrielle Internet-Technologien, wie z.B. "5G+MEC", wurden nach Angaben der Werbeabteilung der Stadtverwaltung Shenyang ausgewählt.Bei diesen zehn Technologien handelt es sich um native Cloud-Technologie auf der Grundlage einer Container-Orchestrierungsmaschine, Low-Code-Entwicklungstechnologie für industrielle Systeme, ultradichte heterogene Technologie für den industriellen Bereich, "5G+MEC"-Technologie, End-to-End-Fusionstechnologie für das industrielle Internet, Technologie für den Aufbau von Echtzeit-Datenlagern, industrielle Ethernet-Technologie auf der Grundlage einer fortschrittlichen physikalischen Schicht, industrielle Internet-Intrusion-Detection-Technologie auf der Grundlage von KI, Technologie für die Verwaltung von Daten zur Block-Chain-Identifizierung und intelligente Anwendungstechnologie für industrielle Systeme auf der Grundlage von tiefgehendem Lernen.Die 2020 Global Industrial Internet Conference konzentriert sich auf aktuelle Themen wie neue Business-Typen und das neue Modell des industriellen Internets im Zusammenhang mit der Prävention und Bekämpfung von Epidemien und der Unterstützung von Unternehmen bei der Wiederaufnahme von Arbeit und Produktion sowie auf die Förderung der nationalen und internationalen Entwicklung des dualen Zyklus.Die Elemente von Liaoning, der alten industriellen Basis dieser Konferenz, bieten ein reichhaltiges und attraktives Angebotsspektrum. Zum Beispiel werden die Unternehmen in Liaoning das Szenario der künstlichen Intelligenz und der digitalen Technologie zeigen, die den Anlagenbau, die Metallurgie und andere wichtige Industriezweige in der Provinz Liaoning über die "intelligente Stahlerzeugung" in Angang stärken. Gleichzeitig werden BMW Brilliance, Shenyang Zhongke Owei, Neusoft Group, Xinsong Robot und andere Unternehmen auch offline mit den neuesten Ergebnissen glänzen.Auf der Ausstellung können sich die Teilnehmer nicht nur die 4K-Videoabdeckung von Zementminen ansehen, die durch die Kombination von "5G-Super-Uplink-UAV" durch eine interaktive Demonstration realisiert wurde, sondern auch interaktive Virtual-Reality-Erfahrungen mit "5G smart factory", "5G smart steel", "5G smart mine" und "5G smart power" über Echtzeitverbindung mit dem 5G-Industrienetzwerk und intelligenten Netzwerk erleben.Links zu Bildanhängen:Link http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=374671Bildunterschrift: Die Besucher erleben auf der Konferenz die neuesten Errungenschaften für die zukünftige intelligente Fertigung. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1317212/Global_Industrial_Internet_Conference.jpgPressekontakt:Frau Liu+86-10-63074558Original-Content von: The Publicity Department of Shenyang Municipality, übermittelt durch news aktuell