Zehn SEAT-Fans erhalten eine exklusive Vorschau auf den Tarraco

Martorell, Spanien (ots/PRNewswire) -- Die Größe, das Design und der geräumige Innenraum sind nureinige der Merkmale, die von Fans des spanischen Autoherstellershervorgehoben werden- Der Tarraco ergänzt die SUV-Reihe von SEAT und gibt seinWeltdebüt dieses Jahr am 18. September in Tarragona, Spanien- Mehr als 146.000 Menschen nahmen an der Auswahl des Names teil,der erstmals per öffentlicher Abstimmung entschieden wurdeSEAT entschied sich, zehn internationalen Fans der Marke zugestatten, einen exklusiven ersten Blick auf sein neustes Modell zuwerfen, den SEAT Tarraco. Diese Fans, die aus Großbritannien,Frankreich, Italien, Deutschland und Spanien anreisten, erhielten dieChance, den dritten SUV des Unternehmens aus der Nähe zu bewundern,bevor er international präsentiert wird. Dies waren ihre Reaktionen,als sie das Fahrzeug sahen, welches die SUV-Offensive der Markekomplementiert:-Überraschung in der Dunkelheit: Nachdem sie eine Einladung füreinen Besuch der Martorell-Fabrik erhalten hatten, wartete auf dieseSEAT-Fans eine große Überraschung. Sie erhielten kryptischeAnweisungen, bevor sie in einen schwach beleuchteten Raum geführtwurden: "Gehen Sie hinein, nehmen Sie Platz und genießen Sie dasErlebnis". Die Fans gingen nacheinander und paarweise in dasAuditorium des Unternehmens, wo sie nur ein paar Stühle erkennenkonnten. "Warum ist es hier drin so dunkel?" Ich kann nichts sehen",sagte einer der verdutzten Besucher. "Was geschieht hier?", fragteein zweiter Besucher, als er Platz nahm.- Nur für die ausgewählten Besucher: Eine dunkle Abdeckung wirdweggezogen, um die Überraschung für sie zu enthüllen. "Was für eineelegante Silhouette - atemberaubend", sagte einer der Fans. Nebenseinem Design sprangen den Betrachtern außerdem seine Robustheit unddie große Größe ins Auge. "Er ist sehr viel größer, als ich erwartethabe; er wäre hervorragend für meinen täglichen Bedarf", sagte einSEAT-Begeisterter aus Frankreich. "Ich möchte ihn haben", ruft einweitere Fan, der mit seiner Tochter den weiten Weg aus Großbritanniengekommen war.Tarraco, der lateinische Name für Tarragona, ist der ersteSEAT-Modellname, der per öffentlicher Abstimmung unter mehr als146.000 Fans ermittelt wurde, die an der letzten Phase der Initiative#SEATseekingName teilnahmen.Mit dem neuen SEAT Tarraco, der am kommenden 18. September inTarragona enthüllt wird, fügt das Unternehmen seiner größtenProduktoffensive aller Zeiten ein neues Modell hinzu, um seineSUV-Reihe, der zurzeit der Ateca und der Arona angehören, mit einemgroßformatigen Fahrzeug mit Platz für bis zu sieben Passagiere zuergänzen. Die Produktoffensive startete 2016 mit der Einführung desAteca und setzte sich 2017 mit der Überarbeitung des Leon, derfünften Generation des Ibiza und dem neuen Atona-Crossover fort. DerSEAT Tarraco soll Ende des Jahres auf den Markt kommen.