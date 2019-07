Zehn Milliarden Euro für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft in der EU

Frankfurt am Main (ots) -Sperrfrist: 18.07.2019 16:30Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die größten nationalen Förderbanken und -institute der EU bringengemeinsam mit der Europäischen Investitionsbank eine Initiative imVolumen von zehn Milliarden Euro auf den Weg, die den Übergang zueiner nachhaltigen Kreislaufwirtschaft beschleunigen sollFünf europäische nationale Förderbanken und -institute und dieEuropäische Investitionsbank haben heute die Gemeinsame Initiativefür die Kreislaufwirtschaft (Joint Initiative on Circular Economy,JICE) auf den Weg gebracht, um die Entwicklung und Durchführung vonKreislaufwirtschaftsprojekten und -programmen in der EuropäischenUnion (EU) zu fördern. Die Vorzeigepartnerschaft strebt in denkommenden fünf Jahren (2019-2023) Investitionen von mindestens zehnMilliarden an. Ziel ist es, Abfall zu vermeiden und Verschwendung zuverhindern, die Ressourceneffizienz zu steigern und Innovationen zufördern. Dafür soll das Kreislaufprinzip in allenWirtschaftsbereichen verankert werden.Die folgenden fünf nationalen Förderbanken und -institute sind ander Initiative beteiligt:- Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) - Polen- Caisse des Dépôts et Consignations-Gruppe (CDC-Gruppe),einschließlich der Bpifrance - Frankreich- Cassa Depositi e Prestiti (CDP) - Italien- Instituto de Crédito Oficial (ICO) - Spanien- KfW Bankengruppe - DeutschlandDie sechs Partner werden ihr Know-how, ihre Erfahrung und ihreFinanzkraft bündeln, um tragfähige Kreislaufwirtschaftsprojekte und-programme besser zu fördern. Die JICE wird Kredite,Eigenkapitalfinanzierungen oder Garantien für förderfähige Projekteanbieten und innovative Finanzierungsangebote für öffentliche undprivate Infrastruktur, Kommunen, private Unternehmen jeglicher Größesowie Forschungs- und Innovationsprojekte entwickeln. Die Initiativebaut auf den aktuellen Initiativen der Europäischen Kommission auf,die den Aufbau von Know-how über eigens eingerichtete Arbeitsgruppenund die Entwicklung von Finanzierungsplänen zum Ziel haben.Der Fokus liegt besonders auf Investitionen, die in denEU-Mitgliedstaaten durchgeführt werden und die Wende zurKreislaufwirtschaft beschleunigen. Die Initiative zielt auf alleStufen der Wertschöpfungskette sowie auf die Nutzungsdauer vonProdukten und Dienstleistungen ab:- Gestaltung der Kreislaufwirtschaft und Produktion: Reduzierungund Recycling gleich zu Beginn des Lebenszyklus, um Abfall nochvor der Kommerzialisierung zu vermeiden- Kreislaufnutzung und längere Nutzungsdauer: Wiederverwendung,Reparatur, Umwidmung, Aufarbeitung oder Refabrikation vonProdukten in der Nutzungsphase- maximale Verwertung: Gewinnung von Rohstoffen und anderenRessourcen aus Abfall, Abwärmerückgewinnung und/oderWiederverwendung gereinigter Abwässer- Unterstützung der Kreislaufwirtschaft: Förderung vonKreislaufstrategien in allen Phasen des Produktlebenszyklus, z.B. mithilfe von IKT-Schlüsseltechnologien, Digitalisierung undDienstleistungen, die die Geschäftsmodelle undWertschöpfungsketten der Kreislaufwirtschaft unterstützenZitateDr. Günther Bräunig, Vorstandsvorsitzender der KfW: "Für die KfWspielt Nachhaltigkeit schon immer eine zentrale Rolle. Rund 40Prozent unserer Finanzierungsmittel fließen bereits in den Umwelt-und Klimaschutz. Allerdings kann kein Land die enormenHerausforderungen alleine bewältigen. Deswegen ist die engeZusammenarbeit mit unseren europäischen Partnern auch in diesemBereich äußerst wichtig. Die Schonung unserer natürlichen Ressourcenist ein zentrales Thema, dem wir in Zukunft gemeinsam mehrAufmerksamkeit schenken wollen. Der Wandel zur Kreislaufwirtschaftwird hierbei eine Schlüsselrolle spielen, und unsere GemeinsameInitiative ist ein erster Schritt, um dieses Ziel zu erreichen."Beata Daszynska-Muzyczka, Vorsitzende der Geschäftsleitung derBGK: "Bei der BGK sind wir davon überzeugt, dass wir mit einernachhaltigen Entwicklung in Form der KreislaufwirtschaftVerantwortung für die kommenden Generationen übernehmen. Wir freuenuns, gemeinsam mit unseren Partnern wichtige Finanzierungslösungenfür innovative umweltfreundliche Investitionen in der EuropäischenUnion zu entwickeln. Dieser Ansatz entspricht dem Fahrplan despolnischen Staates für die Kreislaufwirtschaft, der auf derKreislaufwirtschaftsstrategie der EU beruht und vier Prioritätenenthält: Förderung von Innovation, Schaffung eines europäischenMarkts für Recyclingmaterial, Gewährleistung von qualitativhochwertigem Recyclingmaterial und Entwicklung desDienstleistungssektors."CDC-Chef Eric Lombard: "Mit der Gemeinsamen Initiative will dieCaisse des Dépôts-Gruppe weitere Kreislaufwirtschaftsprojekte inFrankreich fördern. Mit ihren europäischen Partnern will sie deutlichmachen, welch große Rolle die Kreislaufwirtschaft für einnachhaltiges Wachstum und für neue wirtschaftliche Chancen im Landspielen kann."CDP-Chef Fabrizio Palermo: "Im Geschäftsplan der CDP für 2019-2021berücksichtigen wir erstmals das Thema Nachhaltigkeit bei unserenstrategischen Entscheidungen. Die CDP will einen Paradigmenwechsel zueiner nachhaltigeren und gerechteren Entwicklung in Italien fördern,bei der die Kommunen im Fokus stehen. Diese europäische Partnerschaftunterstreicht einmal mehr die Bedeutung nationaler Förderinstitutefür ein angemessenes nachhaltiges Wachstum und eine nachhaltigeEntwicklung in Europa und weltweit."EIB-Präsident Werner Hoyer: "Der Kampf gegen die globale Erwärmungund Umweltkrisen ist eine der dringendsten Aufgaben unserer Zeit. DieStärkung der Kreislaufwirtschaft gehört zu den wirksamsten Mitteln,um in diesem Kampf erfolgreich zu sein - sie hilft uns nicht nur, diePariser Ziele zu erreichen, sondern hat auch deutliche Vorteile fürWirtschaft und Gesellschaft. Mit der Gemeinsamen Initiative für dieKreislaufwirtschaft setzen wir uns noch ehrgeizigere Ziele und wollenzusammen mit unseren Partnerinstituten die steigende Abfallflut inden Griff bekommen."ICO-Präsident José Carlos García de Quevedo: "Das ICO will einWirtschaftswachstum für alle, und es will die Wende zu einernachhaltigeren Entwicklung. Alternative Modelle wie dieKreislaufwirtschaft zu fördern, passt hervorragend zu dennachhaltigen Entwicklungszielen der UN und den öffentlichen Zielen,die sich international in der Agenda 2030 niedergeschlagen haben, zumBeispiel dem Aktionsplan der EU für ein nachhaltiges Finanzwesen undder spanischen Agenda für den Wandel. Als öffentliche Förderbanken müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen und uns für eine engere Zusammenarbeit zwischen europäischen Instituten stark machen."

Link zum Dossier "Kreislaufwirtschaft" mit
- einer volkswirtschaftlichen Analyse zur Kreislaufwirtschaft
- Interview mit KfW-Ökonomin Kerstin Kiehl
- Fallbeispiele aus Deutschland:
https://www.kfw.de/stories/dossier-kreislaufwirtschaft.html

Link zu Projektbeispielen aller beteiligten Förderinstitute:
www.kfw.de/newsroom