Zehn Menschen sterben bei Unglücken in chinesischen Goldminen

BEIJING (dpa-AFX) - Bei Unglücken in zwei benachbarten Gold-Bergwerken in Zentralchina sind zehn Kumpel ums Leben gekommen.



Wie amtliche Medien am Samstag unter Berufung auf die Behörden berichteten, wurde die Suche nach einem noch vermissten Bergmann in der Qinling-Goldmine wegen gefährlichen Konzentrationen an Kohlenmonoxid unterbrochen. Neun Bergleute wurden im Krankenhaus behandelt. Die Unglücke hatten sich am Freitag ereignet, die Ursachen waren nicht bekannt.

Chinas Gruben sind die gefährlichsten der Welt. Jedes Jahr kommen Tausende Kumpel ums Leben. Schlechte Sicherheitsvorkehrungen und mangelnde Aufsicht aufgrund von Vetternwirtschaft gelten häufig als Ursachen./ame/DP/he