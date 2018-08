Zehn Kernforderungen des bpa an ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz in der Pflege

Berlin (ots) - Die Regierung hat sich auf Eckpunkte für einEinwanderungsgesetz verständigt. Bernd Meurer, Präsident desBundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa),begrüßt dieses Vorhaben ausdrücklich: "Um den demografisch bedingtenFachkräftemangel in der Pflege zu bewältigen, brauchen wir in dennächsten Jahren zusätzlich zu Berufsrückkehrern und steigendenAzubizahlen weitere Fachkräfte aus dem Ausland. Für diese müssen wireinen attraktiven Start in Deutschland ermöglichen statt desbürokratischen Hindernislaufes, den wir bislang haben."Der bpa hat zehn Kernforderungen an einFachkräfte-Einwanderungsgesetz in der Pflege vorgelegt.1. Der bpa forderte erstmals 2001 die Einführung einer Care-Cardbzw. einer Greencard für Pflegekräfte. Die jetzige Absicht derBundesregierung wird daher aktiv unterstützt. AusländischePflegefachkräfte, die einen Arbeitsvertrag in Deutschland nachweisenkönnen, sollen sofort einen unbefristeten Aufenthaltstitel mitBeschäftigungserlaubnis erhalten. Zusätzlich sollen sie dieMöglichkeit des Familiennachzuges erhalten.2. Für eine Einwanderung in die Pflegeberufe ist es wichtig, dassDeutschland sich an den WHO-Kodex zur Rekrutierung vonGesundheitspersonal aus dem Ausland hält. Die veraltete Liste inAnlage zu § 38 der BeschV muss jedoch kurzfristig aktualisiertwerden.3. Die Visastellen der deutschen Auslandvertretungen in Ländernmit zuwanderungswilligen Fachkräften müssen personell deutlich undnachhaltig gestärkt werden. Die Höchstwartezeit für ein Arbeitsvisumin der Pflege darf nicht mehr als zwei Monate betragen.4. Gut integrierten Flüchtlingen mit einem Arbeits- oderAusbildungsplatz in der Pflege muss die Möglichkeit eines sog."Spurwechsels" vom Asylverfahren in das reguläreEinwanderungsverfahren zur Beschäftigung gegeben werden.5. Wer ein gültiges Aufenthaltsvisum hat und eine Einstellungs-bzw. Ausbildungszusage, muss nicht erst wieder in die Heimat reisenmüssen, um dort das langwierige Visumverfahren zu durchlaufen.6. Für berufsbezogene Sprachkurse, Sprachprüfungen und dieVorbereitung sowie Beratung zur Berufsanerkennung sollenFachkräfte-Beratungsstellen in Schwerpunktländern mit hohemFachkräftepotential etabliert werden.7. Die Anerkennungsverfahren in Deutschland müssen drastischvereinfacht werden. Insbesondere müssen die 16 unterschiedlichenLänderregelungen kurzfristig durch bundeseinheitliche und bereits vomHeimatland einschätzbare Anforderungen ersetzt werden. Für dieschnelle Anerkennung braucht es eine zentrale, personell ausreichendausgestattete Anerkennungsstelle des Bundes, welche die Anerkennungder bundesrechtlich geregelten Gesundheitsfachberufe übernimmt,entsprechendes Wissen bündelt und eine einheitliche Rechtsanwendunggewährleistet. Alternativ soll die Prüfung der Gleichwertigkeitausländischer Berufsabschlüsse in den Gesundheitsfachberufen denVereinigungen der Arbeitgeber in der Pflege übertragen werden, diedafür die Voraussetzungen unter staatlicher Aufsicht schaffen werden(am Beispiel der IHK FOSA).8. Herkunftsländerlisten mit Anforderungen zu typischenBerufsabschlüssen und entsprechenden Anerkennungskriterien müssen imInternet veröffentlicht werden, damit alle notwendigen Informationenauch schon im Heimatland zugänglich sind. Das Verfahren bis zumersten (Teil-)Anerkennungsbescheid darf vier Wochen nichtüberschreiten.9. Ausländische Pflegeausbildungen aus Staaten mit anerkanntemBildungsniveau mit einer regulären Ausbildungs- oder Studiendauer vonmehr als drei Jahren müssen grundsätzlich als gleichwertig anerkanntwerden.10. Es muss sichergestellt werden, dass Anpassungs- undSprachkurse in Deutschland sowie in Schwerpunktländern ausreichendund kostenlos zur Verfügung stehen.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größteInteressenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen inDeutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationärenPflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe inprivater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpatragen die Verantwortung für rund 305.000 Arbeitsplätze und circa23.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt beietwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Herbert Mauel, Bernd Tews, Geschäftsführer, Tel.:030/30 87 88 60Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell