Ralf Dümmel hat es vom 15-Jährigen auf Hauptschulniveau zum Vorstandsvorsitzenden und Millionär geschafft. Karriereeinblicke und Tipps im DUP KARRIERE-COACH-Newsletter.Er war 15 Jahre alt, wollte eine Ausbildung im Möbelhaus machen und wurde als Hauptschüler abgelehnt. Das wollte der junge Ralf Dümmel nicht akzeptieren und stellte die vielleicht entscheidende erste Bedingung in seinem Leben: "Ich mache nur meinen Realschulabschluss, wenn ich den Ausbildungsplatz bekomme." Das fand der Personalchef zwar "frech", aber er hat sich drauf eingelassen. Diese Story erzählt Ralf Dümmel im Interview mit dem DUP KARRIERE-COACH-Newsletter.Einer seiner Leitsätze lautet "Können kommt von Wollen". Für eine Idee zu brennen und dafür zu kämpfen ist Dümmels Ansicht nach Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Karriere. Außerdem gehört für den Unternehmer Scheitern dazu: "Ganz wichtig: Nie die Nerven verlieren, denn es ist normal, dass man mal hinfällt. Dann muss man aber auch wieder aufstehen und weitermachen."Der jüngste Coup des beliebten "Höhle-der-Löwen"-Investors: Er hat sein Unternehmen DS Produkte mehrheitlich an Social Chain verkauft, wird mit der Übernahme zweitgrößter Aktionär und geht dort in den Vorstand. Sein Ziel: das perfekte Zusammenspiel zwischen Handel und Social Commerce.Zusammengefasst: Zehn Karrieretipps von Ralf Dümmel1. Wissen, was man will und dafür einstehen2. Viel Know-how in einem speziellen Bereich sammeln3. Lieben, was man tut4. Bereit sein, Verantwortung zu übernehmen5. Unterstützung suchen und annehmen6. In stressigen Situationen Ruhe und Nerven bewahren7. Probleme als Herausforderung sehen8. Mit Respekt und auf Augenhöhe kommunizieren9. Aus Scheitern lernen (und sich nicht schämen)10. Humor bewahren und Spaß haben