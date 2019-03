Die Zehn-Jahres-Frist bei der Immobilienschenkung

Finanztrends Video zu



Dresden (ots) - Jedes Jahr werden in Deutschland mehrere TausendGrundstücke durch Schenkungen übertragen. Die Gründe hierfür sindvielfältig. So kann die Übertragung die Basis für den Hausbau derKinder sein. Mancher will sich aber auch von der Last derBewirtschaftung befreien. In anderen Fällen wiederum sollen derkünftige Nachlass möglichst gering gehalten oder steuerlicheFreibeträge umfassend ausgenutzt werden. Stets kommt man imnotariellen Vorgespräch auf die berühmten "zehn Jahre" zu sprechen,denn diese Frist spielt bei der Schenkung von Immobilien an vielenStellen eine wichtige Rolle. Aber Achtung: Ob und wann die Fristbeginnt, kann von Rechtsgebiet zu Rechtsgebiet unterschiedlich sein.Verschenkt, verarmt und nun? - Der Sozialhilferegress"Geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen. Dieser Spruchaus Kindheitstagen lässt sich nicht auf das Recht übertragen",erläutert Geschäftsführer Manuel Kahlisch von der NotarkammerSachsen. Gerade wenn ein Schenker plötzlich auf Sozialleistungenangewiesen ist, etwa weil Einkünfte und Vermögen für die Finanzierungeines Pflegeplatzes nicht mehr ausreichen, stehen schnell Schenkungenaus den letzten Jahren im Fokus. Denn das Gesetz gibt dem Schenkerein Rückforderungsrecht hinsichtlich des geschenkten Gegenstandes,wenn der Schenker plötzlich nicht mehr in der Lage ist, sich selbstzu unterhalten oder seinen Unterhaltspflichten nachzukommen.Bei Schenkungen innerhalb der Familie wird diese Rückforderung ausfamiliären Gründen häufig nicht geltend gemacht. Dazu besteht auchkeine Verpflichtung. Manuel Kahlisch weist aber auf die Möglichkeiteneines Übergangs des Rückforderungsanspruchs auf staatliche Stellenhin: "Soweit ein Sozialhilfeträger später Leistungen an den Schenkererbringt, kann er den Rückforderungsanspruch auf sich überleiten."Die Schenkung und die spätere Bedürftigkeit sollen nicht zu Lastender Allgemeinheit gehen, denn prinzipiell muss sich jeder zunächstselbst helfen. Mit der Überleitung ist der Sozialhilfeträger der neueGläubiger des Rückforderungsanspruchs. Er allein entscheidet überdessen Geltendmachung. Auch wenn der Schenker es nicht will, muss derBeschenkte dann Rückforderungen befürchten. In der Praxis bedeutetdies aber regelmäßig nicht die Herausgabe der Immobilie. Vielmehrwird häufig eine monatliche Geldzahlung im Umfang derFinanzierungslücke geleistet. Die Zahlung ist dabei insgesamt auf dieHöhe des Schenkwertes begrenzt.Tritt die Verarmung jedoch erst zehn Jahre nach der Leistung desgeschenkten Gegenstandes ein, ist die Rückforderung ausgeschlossen.Geschäftsführer Manuel Kahlisch von der Notarkammer Sachsen erläutertinsoweit: "Maßgeblich für den Zeitpunkt ist der Tag, an dem nachAbschluss der Verträge der Antrag auf Eigentumsumschreibung beimGrundbuchamt gestellt ist. Ob und in welchem Umfang dem Schenker nochNutzungsrechte am Grundstück zustehen, ist für diese Fristunbedeutend."Ich schenke mich arm! - Und was ist mit dem Kind aus erster Ehe?Das Recht garantiert Ehegatten, Kindern und unter Umständen sogarden Eltern eine Mindestbeteiligung am Vermögen des Verstorbenen. "DasGesetz löst dies über einen Anspruch auf Geldzahlung gegenüber denErben, den sogenannten Pflichtteilsanspruch. Die Höhe der Zahlung istabhängig vom Wert des hinterlassenen Vermögens und der Erbquote, dieeinem kraft Gesetzes zugestanden hätte", erläutert Manuel Kahlischvon der Notarkammer Sachsen und führt weiter aus: "Doch kurz vor demTod alles zu verschenken, das geht nicht. Hier hat der GesetzgeberMechanismen zum Schutz der Pflichtteilsberechtigten eingebaut."Durch die Schenkung wird der Nachlass geringer, was auch zu einerReduzierung des Pflichtteilsanspruchs führt. Das Gesetz sieht daherzusätzlich einen Anspruch auf Ergänzung des Pflichtteils vor. Dabeiwird der Wert des verschenkten Gegenstandes dem Nachlass fiktivhinzugerechnet. Von Bedeutung sind alle Schenkungen innerhalb derletzten zehn Jahre vor dem Erbfall. Maßgeblich für die Frist ist dieEigentumsumschreibung im Grundbuch.Allerdings wird der Schenkwert nur im ersten Jahr nach dem Tod involler Höhe berücksichtigt. Danach schmilzt er jedes Jahr um 10Prozent ab. Zu beachten ist aber, dass die Frist nach derRechtsprechung überhaupt nicht zu laufen beginnt, wenn sich derSchenker noch umfangreiche Rechte an der Immobilie vorbehalten hat.In diesem Fall wurde das Eigentum nur formal aus den Händen gegeben,während die eigentliche Nutzungsmöglichkeit beim Schenker verbleibt.Folgen für die SchenkungsteuerDie Zehn-Jahres-Frist ist auch für das Steuerrecht von Bedeutung.Liegen zwischen der Übertragung der Immobilie und einer weiterenSchenkung oder Erbschaft mehr als zehn Jahre, so können persönlicheSteuerfreibeträge mehrfach ausgenutzt werden. 