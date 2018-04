Mainz (ots) -3sat feiert zehn Jahre "scobel": Seit 17. April 2008 steht jedenDonnerstagabend um 21.00 Uhr in der Sendung ein Wissenschaftsthema imMittelpunkt. Ob es um den Teilchenbeschleuniger CERN, um Konsum,psychische Gewalt oder Mythen geht: In 60 Minuten widmet sichModerator Gert Scobel zusammen mit seinen Gästen ausführlich undinterdisziplinär diesem Thema. Unvoreingenommen und neugierig ist derDialog zwischen den eingeladenen Experten der unterschiedlichenwissenschaftlichen Disziplinen."Unterhaltung mit Erkenntnisgewinn" im besten Sinne - und das seitüber 250 Sendungen. "Ich bin davon überzeugt, dass Fernsehen genausobilden kann wie Surfen im Internet, oft sogar besser. Vorausgesetztman macht ernst mit einer Sendung, die wirkliche Erkenntnisvermitteln und die klüger machen will und vielleicht sogar dabeihilft, sich in einer komplexen Welt besser zu orientieren", sagt GertScobel, der in 3sat neben "scobel" auch die Literatursendung"Buchzeit" moderiert. "Mit der Sendung geben alle, die daranarbeiten, weiter, was wir dankenswerterweise selber lernen konnten.Fernsehen kann, so verstanden, einfach auch heißen, etwas Gutes,Wesentliches oder Wichtiges miteinander zu teilen."Beim diesjährigen Grimme-Preis erhält Gert Scobel für diesesEngagement die "Besondere Ehrung" des DeutschenVolkshochschul-Verbands (DVV), dem Stifter des Grimme-Preises. GertScobel sei ein Journalist, der wie kaum ein zweiter für denBrückenschlag zwischen Wissenschaft und medialer Vermittlung stehe,so die Jury. Weiter heißt es in der Begründung: "Gerade weilwissenschaftliche Erkenntnisse und Fakten zunehmend weniger Beachtungfinden und stattdessen 'gefühlte Wahrheiten' alsArgumentationsgrundlage dienen, ist Wissenschaftsjournalismus, wieihn Gert Scobel prägt, wichtiger denn je". Dies stelle Gert Scobelaktuell wöchentlich in seiner Sendung "scobel" in 3sat unter Beweis.Seit Februar 2012 ist "scobel" Bestandteil des Sendeplatzes"Wissenschaft am Donnerstag": Um jeweils 20.15 Uhr behandelt eineDokumentation relevante Fragen aus Natur- und Geisteswissenschaften,Kultur und Technik. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert GertScobel mit seinen Gästen unter anderem über die gesellschaftlichenund ethisch-moralischen Aspekte des Themas.Die nächsten Sendetermine von "Wissenschaft am Donnerstag" imÜberblick:Donnerstag, 19. April 201820.15 Uhr: Müll-Meister Deutschland (Dokumentation von Claus U.Eckert)21.00 Uhr: scobel - Ich kaufe, also bin ich!Donnerstag, 26. April 201820.15 Uhr: Wir Putzmuffel (Dokumentation von Claus U. Eckert)Erstausstrahlung21.00 Uhr: scobel - Geschäfte mit der HausarbeitErstausstrahlungDonnerstag, 3. Mai 201820.15 Uhr: Backup für die Nachwelt (Dokumentation von VincentAmouroux)Erstausstrahlung21.00 Uhr: scobel - Der digitalisierte MenschLive von der re:publica in BerlinDonnerstag, 17. Mai 201820.15 Uhr: Fit statt faul - Wie Sport gesund macht (Dokumentation vonChristine Voges)Erstausstrahlung21.00 Uhr: scobel - SelbstsabotageErstausstrahlungWeitere Informationen: http://ly.zdf.de/aqN/Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/scobel3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell