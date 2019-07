Hamburg (ots) - heute-show-Moderator Oliver Welke hält es für"einen Riesenfehler", die AfD nicht ins Vizepräsidium des Bundestagszu wählen. "Es regt mich auf, wenn man es denen in diesem Punkt soeinfach macht, das Opfer zu geben", sagt Welke im Interview mit demMedienmagazin journalist. "Wir müssen im Umgang mit Populismus mehraushalten."Oliver Welke, der mit seiner heute-show vor zehn Jahren im ZDFstartete, spricht sich im journalist-Interview für eine inhaltlicheAuseinandersetzung mit der AfD aus. Statt jeden Tabubruch stumpfwiederzukäuen, sei es besser, "die AfD am Parteiprogramm zu packen,gern auch da, wo es ausnahmsweise mal nichts mit Rassismus oderRevisionismus zu tun hat. Befragen Sie Jörg Meuthen mal zurRentenpolitik; da ist die vermeintliche Partei der Abgehängten raschbeim neoliberalen Flügel der FDP."Dem Vorwurf, dass Sendungen wie die heute-showPolitikverdrossenheit noch verstärken, weil sie sich permanent überden Politik-Betrieb lustig machen, widerspricht Welke. Aber: "Wassich nicht bestreiten lässt: In der aktuellenDie-da-oben-wir-da-unten-Stimmung haben auch wir als Komiker einegrößere Verantwortung als früher, immer sachlich korrekt zuarbeiten."Im Team der heute-show gebe es inzwischen drei Journalisten, "dieaußerhalb der Abteilung Lustig alle unsere Themen der Woche komplettdurchrecherchieren, damit uns am Ende keine Fehler um die Ohrenfliegen", so Welke im journalist-Interview. "Von einerNachrichtensendung unterscheiden wir uns nur darin, über Sachen, dieeigentlich gar nicht lustig sind, auch noch Witze machen zu müssen."Das Interview mit Oliver Welke lesen Sie in der Juli-Ausgabe desMedienmagazins journalist. Auf Anfrage senden wir gerne das kompletteInterview zu.Pressekontakt:journalist - Das MedienmagazinMatthias DanielChefredakteurjournalist@journalist-magazin.dedaniel@journalist-magazin.deTel. 0228/20172-24journalist-magazin.detwitter.com/journ_onlinefacebook.com/derjournalistinstagram.com/journ_instaOriginal-Content von: journalist - Das Medienmagazin, übermittelt durch news aktuell