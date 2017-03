Gütersloh / Berlin (ots) - Format feiert vom 3. - 5. Juli 2017Jubiläum in Berlin - Studenten weltweit zur Bewerbung aufgerufen -Seit 2008 rund 100 Top-Studenten eingestellt; Netzwerk aus 500Absolventen geschaffenJetzt bewerben für die Jubiläumsausgabe von "Talent MeetsBertelsmann": Das internationale Medien-, Dienstleistungs- undBildungsunternehmen lädt ab sofort wieder Studierende aus der ganzenWelt dazu ein, sich für die renommierte Karriereveranstaltung zubewerben. Die Frist läuft bis zum 21. Mai dieses Jahres; das Eventfindet statt vom 3. - 5. Juli 2017. Die Veranstaltung ist auch indiesem Jahr wieder Höhepunkt der mehrfach ausgezeichnetenEmployer-Branding-Kampagne "Create Your Own Career" von Bertelsmann.Mit der Bewerbungsphase geht "Talent Meets Bertelsmann" in diesemJahr in die zehnte Runde: Seit 2008 tauscht sich das Unternehmenregelmäßig mehrere Tage in seiner Berliner Repräsentanz mitTop-Studenten über kreative Produktentwicklungen und innovativeGeschäftsmodelle aus. Richtete sich die Veranstaltung anfangs anStudenten aus Deutschland, können seit 2013 Interessierte aus derganzen Welt teilnehmen; im vergangenen Jahr gab es Bewerbungen aus 78Ländern.Immanuel Hermreck, Personalvorstand von Bertelsmann, sagte: "BeiBertelsmann gestalten wir die Welt der Medien, Dienstleistungen undBildung. Hierfür benötigen wir Persönlichkeiten mit kreativen Ideen -viele dieser Talente finden wir seit zehn Jahren bei 'Talent MeetsBertelsmann'. Kaum eine Karriereveranstaltung in Deutschland ist übereinen derart langen Zeitraum so erfolgreich und so internationalbesetzt. Wir freuen uns darauf, auch beim Jubiläum wieder vieleinspirierende Menschen kennenzulernen. Wer unternehmerisch arbeitenmöchte, den erwarten bei Bertelsmann exzellente Karriereaussichten."Insgesamt hat Bertelsmann durch das Veranstaltungsformat in denvergangenen Jahren mehr als 100 Top-Studenten fest oder für Praktikaeingestellt. Darüber hinaus ist ein Alumni-Netzwerk aus über 500Teilnehmern entstanden.Auch in diesem Jahr bietet die Veranstaltung Top-Studenten dieGelegenheit, sich mit Bertelsmann-Managern in Workshops undDiskussionen auszutauschen. Unter anderem erarbeiten die StudentenPräsentationen, die sie im Anschluss vor einer Jury ausVorstandsmitgliedern und Top-Führungskräften von Bertelsmannvorstellen. Für die besten Teams gibt es attraktive Preise, daruntermehrtägige Reisen zu internationalen Standorten des Konzerns.Außerdem werden alle Teilnehmer durch ein professionellesKarriere-Coaching gefördert.Weitere Informationen zur Veranstaltung und zumBewerbungsverfahren finden Sie unter www.talentmeetsbertelsmann.com.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- undBildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. ZumKonzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, dieBuchverlagsgruppe Penguin Random House, der ZeitschriftenverlagGruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato,die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowiedas internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit117.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2015einen Umsatz von 17,1 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativitätund Unternehmergeist. Diese Kombination ermöglicht erstklassigeMedienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in allerWelt begeistern.Pressekontakt:Für Rückfragen:Bertelsmann SE & Co. KGaAAndreas GrafemeyerLeiter Medien- und WirtschaftsinformationTel.: +49 5241 80-2466andreas.grafemeyer@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell