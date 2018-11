Zehn Jahre Rauchmelderpflicht in Mecklenburg-Vorpommern: Jetzt Geräte austauschen

Berlin (ots) - Seit Ende 2009 besteht in Mecklenburg-VorpommernRauchmelderpflicht für sämtliche Wohngebäude. "Höchste Zeit, diedamals installierten Rauchmelder auszutauschen", mahnt Hannes Möller,Vorsitzender des Landesfeuerverbandes Mecklenburg-Vorpommern. ZehnJahre nach ihrer Inbetriebnahme steigt die Wahrscheinlichkeit, dassdie Rauchkammer verschmutzt und die Melder Fehlalarme auslösen. Abernur funktionierende Rauchmelder können zuverlässig Leben retten. DieInitiative "Rauchmelder retten Leben" empfiehlt beim Kauf neuerGeräte unbedingt auf das Prüfsiegel "Q" zu achten. Rauchmelder mitdiesem Qualitätszeichen sind besonders langlebig und reduzierenFalschalarme. Sie sind geschützt gegen das Eindringen vonFremdkörpern in die Rauchkammer und resistent gegen Schädigungendurch feuchtes Raumklima, Korrosion oder Temperaturwechsel.Rauchmelder retten Leben!"Es ist wichtig zu wissen, dass für das Melden einesvermeintlichen Brandes, der sich als Falschalarm entpuppt, keineGebühren oder Strafen anfallen", erklärt Möller und ergänzt mit einemAppell: "Rauchmelder retten Leben. Das ist einfach so. Jeder, derkeinen Rauchmelder in seiner Wohnung oder in seinem Haus angebrachthat, riskiert nicht nur seine eigene Gesundheit, sondern auch dasWohl seiner Lieben. Auch wenn die Kameradinnen und Kameraden ab undan zu Fehlalarmen ausrücken, sind diese Fehlalarme nicht gegen eingerettetes Menschenleben aufzuwiegen."Vermeidung von FalschalarmenEin Blick in die bundesweite Brandschaden-Statistik dervergangenen vier Jahre zeigt: Bei zehn Prozent der Falschalarme lageine Alarmierung in gutem Glauben oder ein Irrtum vor. Aber auchBauarbeiten sorgten für ungefähr zehn Prozent der Falschalarme. Nebentechnischen Störungen wurde hingegen rund jeder vierte Falschalarmdurch Wasserdampf oder Aerosole wie Fett fahrlässig oderversehentlich ausgelöst. "Viele Falschalarme können mit korrektinstallierten und regelmäßig gewarteten Q-Rauchmeldern vermiedenwerden", erläutert Christian Rudolph, Vorsitzender von "Rauchmelderretten Leben". Die Initiative klärt die Menschen in Deutschland seitdem Jahr 2000 über Brandgefahren im Haushalt und die lebensrettendeFunktion von Rauchmeldern auf.Rauchmelder richtig installieren und schützenIn Küchen und Bädern oder direkt vor der Badezimmertür solltenwegen der erhöhten Neigung zu Falschalarmen bei Wasserdampf undKüchendämpfen keine Rauchmelder angebracht werden. Und um nachRenovierungen oder anderen Bautätigkeiten die Funktionsfähigkeit derMelder weiterhin zu gewährleisten, müssen die Rauchmelder beiBauarbeiten mit hoher Staubbelastung abgenommen, in einer Plastiktüteverpackt und nach Abschluss der Arbeiten erneut montiert werden.Pressefotos und Statistiken unter:www.rauchmelder-lebensretter.de/presse/Pressekontakt:Forum Brandrauchprävention e.V."Rauchmelder retten Leben"Frau Claudia GroetschelTel.: 030/44 02 01 30E-Mail: redaktion@rauchmelder-lebensretter.deOriginal-Content von: Rauchmelder retten Leben, übermittelt durch news aktuell