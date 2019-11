Zehn Jahre Rauchmelderpflicht in Hamburg und Schleswig-Holstein - Geräte jetzt austauschen (FOTO)

Berlin (ots) - Die meisten Rauchmelder in Hamburg und Schleswig-Holstein wurdenvor über zehn Jahren installiert. Höchste Zeit für einen Austausch. Dasempfiehlt auch die gültige Norm DIN 14676 - und betrifft vermietete Immobilienebenso wie selbstgenutztes Wohneigentum. Darauf weist die Initiative"Rauchmelder retten Leben" hin."Nach zehn Jahren kann die lebensrettende Funktion der Rauchmelder nicht mehrsichergestellt werden, nicht zuletzt aufgrund der Verschmutzung der Melder.Damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit von Falschalarmen", erklärt Jan OleUnger, Pressesprecher der Feuerwehr Hamburg, und ergänzt: "Rauchwarnmelder sindgemäß ihrer Bedienungsanleitung, jedoch mindestens einmal jährlich auf ihreFunktionstüchtigkeit zu überprüfen, wir empfehlen sogar eine monatliche Prüfung.Jeder kann sich hierzu kostenlos über einen speziellen Twitter-Account erinnernlassen: www.Twitter.com/JetztPruefen. Leere Batterien und veraltete Gerätemüssen unverzüglich ausgetauscht werden."Q-Rauchmelder reduzieren Falschalarme und sorgen für mehr Sicherheit"Q-Rauchmelder sind besonders zu empfehlen, da sie neben einer langenLebensdauer der festeingebauten 10-Jahresbatterie gegen Eindringen vonFremdkörpern in die Rauchmesskammer, gegen Temperaturwechsel sowie Korrosionbesser geschützt sind. Dadurch werden Falschalarme und letztlich auchFehlfahrten der Feuerwehr vermieden", erklärt Norbert Schaaf, Vorsitzender derInitiative "Rauchmelder retten Leben". Das 'Q' ist ein unabhängiges,herstellerneutrales Qualitätszeichen für hochwertige Rauchmelder. Die Gerätesorgen für mehr Sicherheit, sind stabiler und langlebiger. Eigentümer, diebesonderen Wert auf zuverlässige und langlebige Rauchmelder legen, können sichdaher beim Kauf am Qualitätszeichen 'Q' orientieren. Zuständig für den Austauschder Rauchmelder sind in Hamburg und Schleswig-Holstein die Eigentümer.Wo müssen Rauchmelder installiert werden?Laut Bauordnung müssen in Schleswig-Holstein und Hamburg alle Kinder- undSchlafzimmer sowie Flure, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen,mit Rauchmeldern ausgestattet sein. "In Einfamilienhäusern mit einem offenenTreppenraum gilt dieser als Fluchtweg und muss ebenfalls mit einem Melder aufjedem Stockwerk ausgestattet werden. Weitere Geräte sollten idealerweise inallen Wohnräumen und Räumen mit technischen Großgeräten, wie beispielsweise inHauswirtschaftsräumen, angebracht werden, da hier die Brandgefahr besonders großist", rät Frank Homrich, Vorsitzender des LandesfeuerwehrverbandesSchleswig-Holstein.Weitere Informationen zur Rauchmelderpflicht unter:www.rauchmelder-lebensretter.de/rauchmelderpflichtPressekontakt:Pressekontakt:Forum Brandrauchprävention e.V."Rauchmelder retten Leben"Frau Claudia GroetschelTel.: 030/44 02 01 30E-Mail: redaktion@rauchmelder-lebensretter.deOriginal-Content von: Rauchmelder retten Leben, übermittelt durch news aktuell