Zehn Jahre NDR Kultur Sachbuchpreis: Bewerbungen für 2018 ab sofort möglich

Hamburg (ots) - Der NDR Kultur Sachbuchpreis feiert Jubiläum:Bereits zum zehnten Mal wird die mit 15.000 Euro dotierteAuszeichnung, die zu den bedeutendsten dieses Genres gehört, indiesem Jahr vergeben. Der Preis geht an eine herausragendeAutorenleistung, die gesellschaftlich, kulturell und wissenschaftlichrelevante Themen für ein großes Publikum öffnet und zum Diskursanregt.Bis zum 15. August können Verlage aus Deutschland, Österreich undder Schweiz jeweils bis zu drei Titel einreichen. Teilnahmeberechtigtsind deutschsprachige Sachbücher aller Themengebiete undFachrichtungen, ausgeschlossen sind Ratgeber sowie Fach- undLehrbücher. Der Veröffentlichungstermin der eingereichten Bücher musszwischen dem 16. Oktober 2017 und dem 15. Oktober 2018 liegen.Im Herbst wird die prominent besetzte Jury zunächst die Longlistund anschließend die Shortlist bekannt geben. Am 21. November wirdder Preis im Rahmen einer Jubiläumsgala im Schloss Herrenhausen zuHannover feierlich überreicht. Auch der Förderpreis "Opus Primum" derVolkswagenStiftung wird an diesem Abend verliehen.Neben dem Jury-Vorsitzenden und NDR Programmdirektor Hörfunk,Joachim Knuth, gehören der Jury an: Prof. Dr. h.c. Jutta AllmendingerPh.D., Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin fürSozialforschung; Dr. Franziska Augstein, Journalistin der"Süddeutschen Zeitung"; Hendrik Brandt, Chefredakteur der"Hannoverschen Allgemeinen Zeitung"; Dr. Johann Hinrich Claussen,Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland; Dr.Wilhelm Krull, Generalsekretär der VolkswagenStiftung; Hilal Sezgin,Publizistin; Dr. Regula Venske, Präsidentin des PEN-ZentrumsDeutschland.Die Historie des NDR Kultur Sachbuchpreises beginnt 2009: Damalsging die Auszeichnung an Jürgen Osterhammel für sein Werk "DieVerwandlung der Welt". Es folgten "Das Tagebuch, Bd. 9, 1926-1937"von Harry Graf Kessler (2010), "Eichmann vor Jerusalem" von BettinaStangneth (2011), "Kongo" von David Van Reybrouck (2012), "Spieltage"von Ronald Reng (2013), "Die Büchse der Pandora" von Jörn Leonhard(2014), "Die schwarze Macht" von Christoph Reuter (2015), "Als unserDeutsch erfunden wurde" von Bruno Preisendörfer (2016) und, imvergangenen Jahr, "Albert Speer. Eine deutsche Karriere" von MagnusBrechtken.Weitere Informationen im Internet unter www.NDR.de/ndrkultur.