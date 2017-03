Frankfurt am Main (ots) -- Über vier Millionen Wohneinheiten gefördert- KfW-Effizienzhaus als Standard etabliert- 2016 Rekordzusagen für "Energieeffizientes Bauen und Sanieren"- Ständige Verbesserung der Förderung und AntragsstellungIn den letzten zehn Jahren förderte die KfW Energieeinsparungen inWohngebäuden: mehr als 4 Millionen Wohneinheiten wurden in diesemZeitraum entweder energetisch saniert oder neu gebaut. Knapp 100 Mrd.EUR wurden von der KfW in Form von Krediten oder Zuschüssen anBauherren oder Sanierer über die Programmfamilie "EnergieeffizientBauen und Sanieren" ausgereicht.Insgesamt konnten durch die KfW-Förderung Investitionen fürBaumaßnahmen in Höhe von mehr als 260 Mrd. EUR angestoßen unddurchschnittlich 320.000 Arbeitsplätze pro Jahr in der Bauwirtschaftsowie dem regionalen Handwerk gesichert werden. Die gefördertenEnergieeffizienzmaßnahmen führen zu einer CO2-Reduzierung von fast 9Mio. t pro Jahr. Insgesamt wurden dafür mehr als 15 Mrd. EUR anBundesmitteln zur Verfügung gestellt. Aktuell stellt dasBundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) jährlich mehr als2 Mrd. EUR für die Programme bereit, die Teil der Kampagne"Deutschland macht´s effizient" sind. Jede zweite neu gebaute Wohnungin Deutschland ist derzeit mit Mitteln aus dem Programm"Energieeffizient Bauen" gefördert und knapp 290.000 Wohnungen wurden2016 mit Hilfe der KfW energetisch saniert.Die KfW hat mit den Programmen "Energieeffizientes Bauen undSanieren" und mit der Einführung des KfW-Effizienzhaus-Standards eineMarke geschaffen, die inzwischen fest bei Immobilienbesitzernetabliert ist. Erfreulich ist der kontinuierliche Zuwachs derFörderzahlen: Allein im vergangenen Jahr stiegen die Zusagen auf einRekordvolumen von 15,5 Mrd. EUR, dies sind 46 % mehr im Vergleich zumVorjahr."Mit der Programmfamilie "Energieeffizientes Bauen und Sanieren"hat die KfW Maßstäbe für Energieeffizienz in Wohngebäuden gesetzt.Die KfW verbesserte über die Jahre kontinuierlich ihre Förderprodukteund wird dies auch zukünftig tun, um die Bundesregierung in ihrerEnergie- und Klimapolitik zu unterstützen und den Bürgern den Zugangzu attraktiven Produkten zu erleichtern", sagt Dr. Ingrid Hengster,Vorstandmitglied der KfW Bankengruppe.Neben der stetigen Verbesserung der Förderprodukte hat die KfW dieAntragstellung digitalisiert und damit kundenfreundlicher gemacht:Über die Plattform Bankdurchleitung Online 2.0 (BDO) erhalten Kundenseit zwei Jahren direkt bei ihrem Finanzierungspartner in wenigenMinuten eine Bestätigung, ob ihr Vorhaben förderfähig ist. Außerdemkönnen Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern seit November 2016alle Förderzuschüsse innerhalb weniger Augenblicke online über dasZuschussportal beantragen.Hinweis:Informationen zu den Fördermöglichkeiten sind auf der Internetseitewww.kfw.de oder über das KfW-Infocenter unter der kostenfreienTelefonnummer 0800 / 539 9002 erhältlich.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM) Sybille BauernfeindTel. +49 (0)69 7431 2038, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Sybille.Bauernfeind@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell