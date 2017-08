Zehn Jahre Immobilienpreisindex IMX: Gleiche Wohnung und fast doppelter Preis

Berlin (ots) - Seit Jahren steigen Mieten und Kaufpreise. Mit demImmobilienpreisindex IMX untersucht ImmobilienScout24 diePreisentwicklung in Städten und Gemeinden. Das Ergebnis zeigt, dasssowohl Käufer als auch Mieter heute tiefer in die Tasche greifenmüssen als noch vor zehn Jahren.Auffallend ist vor allem die Preisentwicklung beiEigentumswohnungen. Im Bundesdurchschnitt sind die Quadratmeterpreisevon Bestands- und Neubauwohnungen von März 2007 bis März 2017 umknapp 70 Prozent gestiegen. Der durchschnittliche Quadratmeterpreisvon Neubauwohnungen hat sich von 1.443 Euro (2007) auf 2.436 Euro(2017) erhöht. Einen starken Preisanstieg innerhalb der letzten zehnJahre verzeichnen auch Bestandswohnungen. Während 2007 noch 948 Eurofür den Quadratmeter gezahlt wurden, sind es heute 1.583 Euro.Weniger stark sind die Preise bei Mietwohnungen gestiegen. DerImmobilienpreisindex IMX weist einen Anstieg von 30 Prozent imbundesweiten Durchschnitt aus. In Quadratmeterpreisen ausgedrücktheißt das: Die Mietpreise haben sich von 2007 bis 2017durchschnittlich von 4,68 Euro auf 6,16 Euro pro Quadratmeter erhöht.Noch deutlicher sind die Preisentwicklungen für Kaufwohnungen inBerlin, Hamburg und München. In diesen Städten liegen diePreissteigerungen deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt.Bestandswohnungen verzeichnen dabei den größten Anstieg innerhalb derletzten zehn Jahr. Vor allem in der Hauptstadt steigen die Kaufpreiseungebremst weiter. Bei Bestandswohnungen in Berlin ist derImmobilienpreisindex IMX von 2007 zu 2017 um 158 Prozentpunktegestiegen. Konnten Käufer im Jahr 2007 eine Bestandswohnung noch füreinen Quadratmeterpreis von 1.083 Euro erwerben, so müssen sie heutein der Hauptstadt mit 2.804 Euro pro Quadratmeter das 2,5fache anKosten einkalkulieren. Auch in München und Hamburg sind diePreisentwicklungen enorm. In München ist der Immobilienpreisindex um133 Prozentpunkte gestiegen, in Hamburg um 107 Prozentpunkte.Die Mieten sind mit einer durchschnittlichen Steigerung von 32Prozent wesentlich moderater als die Kaufpreise fürEigentumswohnungen gestiegen. Auch hier sind die Preiszuwächse in denMetropolen deutlich größer als im Bundesdurchschnitt. Berlin ist mitknapp 72 Prozent Mietpreissteigerung der Spitzenreiter imDeutschland-Vergleich. Zahlten Mieter 2007 nur etwas mehr als 5 Europro Quadratmeter, so sind es inzwischen knapp 9 Euro proQuadratmeter.Pressekontakt:presse@immobilienscout24.deOriginal-Content von: ImmobilienScout 24, übermittelt durch news aktuell