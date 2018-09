Zehn Jahre FriedWald Gartenreich Dessau-Wörlitz (FOTO)

Griesheim, Oranienbaum (ots) -Im September 2008 wurde der FriedWald Gartenreich Dessau-Wörlitzin Oranienbaum eingeweihtVor 10 Jahren wurde in Oranienbaum der FriedWald GartenreichDessau-Wörlitz eröffnet. Das 118 Hektar große Waldgebiet gehört derKulturstiftung Dessau-Wörlitz, Träger des Bestattungswaldes ist dieStadt Oranienbaum-Wörlitz. Seit Eröffnung fanden im FriedWaldGartenreich Dessau-Wörlitz 1.800 Beisetzungen statt, über 5.000Menschen haben sich bereits zu Lebzeiten für einen Baum oder einenPlatz im FriedWald entschieden.Der damals erste FriedWald Sachsen-Anhalts erfreute sich vonAnfang an großer Beliebtheit, die der Bestattungswald nicht zuletztseinem kulturhistorisch bedeutenden Standort inmitten desUNESCO-Weltkulturerbes Gartenreich Dessau-Wörlitz zu verdanken hat.Die einzigartige Kulturlandschaft gilt als besonderer Anziehungspunktfür viele Menschen. Das FriedWald-Areal liegt zwischen demsogenannten "Kapenschlösschen" und dem Informationszentrum desBiosphärenreservats "Flusslandschaft Mittlere Elbe" und ist geprägtvon Eichen, Hainbuchen, Birken, Ulmen und Apfelbäumen."Eichen und Hainbuchen sind die beliebtesten Bestattungsplätze beiuns im Wald. Hier haben wir einen über 150-jährigen Baumbestand",erzählt Christian Hojenski. Er ist FriedWald-Förster der erstenStunde und hat bereits viele Menschen bei Waldführungen,Baumauswahlen und Beisetzungen im FriedWald begleitet. Daneben istder Forstingenieur für die Pflege des Waldes verantwortlich. "AlsFriedWald-Förster sorge ich für die Sicherung des Baumbestands undkümmere mich darum, dass die Wege im Wald gut begehbar sind. Es istwichtig, dass die Besucher die Baumgrabstätten gut erreichen können."Die Arbeit mit Menschen bezeichnet Hojenski als sein persönlichesSteckenpferd. "Es bereitet mir große Freude, Interessenten durch denWald zu führen."Von diesen entscheiden sich 50 Prozent schon zu Lebzeiten für eineletzte Ruhestätte im FriedWald. "Im Vorsorgefall kann ich das ThemaBestattung ganz locker näherbringen und auch mal das ein oder andereSpäßchen machen. Das schätzen die Interessenten, denn so fällt ihnender Umgang mit FriedWald leichter", weiß Hojenski aus seinerzehnjährigen Erfahrung. Im Trauerfall zeigt der Förster dann seineeinfühlsame Seite: "Der Umgang mit trauernden Menschen ist nichtimmer einfach, aber das Gefühl, ihnen ein Stück weit helfen zukönnen, bestärkt mich in meiner Arbeit."Unterstützung erhält Hojenski von den Mitarbeiterinnen undMitarbeitern des Referats Waldbewirtschaftung der KulturstiftungDessau-Wörlitz. Gemeinsam haben sie vor zehn Jahren den FriedWald mitaufgebaut und sind für die Verwaltung des FriedWald-Standortes mitzuständig.Ein zentraler Platz des Erinnerns und Gedenkens für trauerndeMenschen ist der Andachtsplatz im FriedWald. Er ist mit einemHolzkreuz und Bänken ausgestattet und bietet einen würdevollen Rahmenfür Trauerfeiern. Auch regelmäßig stattfindende Gedenkgottesdienstewerden hier gefeiert. Eine überdachte Sitzgruppe, die BesuchernSchutz vor schlechtem Wetter bietet, befindet sich in unmittelbarerNähe zum FriedWald-Parkplatz - dem Treffpunkt für Waldführungen. ZweiMal im Monat führen die FriedWald-Förster durch den Wald und erklärenInteressenten das Konzept der Bestattung in der Natur.Termine für kostenlose Waldführungen, den jährlichenWaldgottesdienst, Panoramabilder sowie Informationen zur Anfahrt gibtes unter www.friedwald.de/dessau-woerlitzÜber FriedWald®:Die FriedWald GmbH hat ungewohnte Wege beschritten und neueAkzente in der Bestattungskultur gesetzt. Als Pionier und führenderAnbieter der Naturbestattung in Deutschland bietet das Unternehmeneine Alternative zum konventionellen Friedhof. FriedWald ermöglichtin Kooperation mit Ländern, Kommunen, Kirchen und ForstverwaltungenBaumbestattungen in gesondert ausgewiesenen Bestattungswäldern. Jederder 63 FriedWald-Standorte ist ein nach öffentlichem Rechtgenehmigter Friedhof im Wald.Das Unternehmen mit Sitz im hessischen Griesheim bei Darmstadtbeschäftigt rund 120 Mitarbeiter in der Verwaltung, Kunden- undInteressentenbetreuung. Zudem betreuen rund 140 Förster dieFriedWald-Standorte vor Ort und begleiten Kunden bei Waldführungen,Baumauswahl und Beisetzung. Die Marke FriedWald® ist in Deutschlandund Österreich geschützt. Ziel ist, in schönen Waldregionen Europasein einheitliches und ökologisch anerkanntes Naturbestattungskonzeptzu gewährleisten.FriedWald GmbH, Amtsgericht Darmstadt, HRB 7950,Geschäftsführerin: Petra BachPressekontakt:Carola Wacker-MeisterLeitung Kommunikation & MarketingFriedWald GmbHIm Leuschnerpark 3, 64347 GriesheimFon: 06155 / 848 - 203Fax: 06155 / 848 - 111Mobil: +49 (151) 67115154E-Mail: presse@friedwald.dewww.friedwald.deOriginal-Content von: FriedWald GmbH, übermittelt durch news aktuell