2017 wird das "Forum am Freitag" des ZDF zehn Jahre alt. Es istdie einzige Sendung im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen,die sich ausschließlich mit der Vielfalt muslimischen Lebens inDeutschland beschäftigt. Von der ersten Sendung am 6. Juli 2007 an,in nunmehr 500 Sendungen, erklären Muslime ihre Religion, erzählenvon ihrem Alltag und nehmen Stellung zu wichtigen Fragen des Glaubensund des Zusammenlebens in Deutschland. "Kulturelle Vielfalt und dasZusammenleben von Muslimen und Nichtmuslimen gehören zu unsererGesellschaft. Damit dies gelingt, brauchen wir Informationen undWissen voneinander. Und wir brauchen das Gespräch und dieAuseinandersetzung. Das 'Forum am Freitag' ist dafür eine der bestenAdressen", beschreibt ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut das Anliegendes "Forum am Freitag".Die 15-minütigen Beiträge sind wöchentlich im Internet unterhttps://zdf.de/kultur/forum-am-freitag und freitags, jeweils 7.45Uhr, in ZDFinfo zu sehen. In der Jubiläumssendung am Freitag, 1.September 2017, 7.45 Uhr, stehen alle drei Moderatoren des "Forum amFreitag", die normalerweise im Wechsel moderieren, gemeinsam vor derKamera. Dilek Üsük wirft einen Blick zurück und zeigt Ausschnitte ausden Sendungen der vergangenen zehn Jahre. Nazan Gökdemir begibt sichauf die Frankfurter Einkaufsstraße Zeil und fragt Passanten, ob siedas "Forum am Freitag" kennen und wie wichtig eine solche Sendung fürdas gesellschaftliche Zusammenleben ist. Und Abdul-Ahmad Rashidtrifft Gäste, die von der ersten Sendung bis heute dabei sind, undmöchte unter anderem von ihnen wissen, welchen Stellenwert das "Forumam Freitag" für sie hat.