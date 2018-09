Zehn Jahre nach dem Crash: Bei Finanzentscheidungen vertraut jeder zweite Deutsche vor allem sich selbst (FOTO)

Berlin (ots) -- 50 Prozent der wahlberechtigten Deutschen treffenFinanzentscheidungen erst nach eigener Recherche- Weiterempfehlungen und Gütesiegel sind bei Finanzentscheidungenfür Frauen wichtiger als für MännerZehn Jahre nach Beginn der großen Finanzkrise im September 2008nehmen die Deutschen ihre Geldanlage lieber selbst in die Hand: Fürjeden Zweiten (50,1 Prozent) ist die eigene Recherche ausschlaggebendfür die Wahl einer Finanzdienstleistung. Für 16 Prozent derwahlberechtigten Deutschen ist eine Weiterempfehlung entscheidend.Für knapp sieben Prozent gibt ein Gütesiegel den Ausschlag fürEntscheidungen zu Finanzdienstleistungen. Das sind die Ergebnisseeiner repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civeyim Auftrag der digitalen Geldanlage quirion. "Ob erfahrenerKapitalmarktanleger oder nicht: Wenn sich die Deutschen beiFinanzentscheidungen vor allem auf ihre eigene Einschätzungverlassen, muss die Finanz- und Anlageberatung unabhängig sein", sagtKarl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der quirion AG und derQuirin Privatbank AG. "Diese Entwicklung haben wir früh erkannt undhaben die unabhängige Vermögensverwaltung der Quirin Privatbank AGmit quirion für jeden digital verfügbar gemacht."Weiterempfehlung ist für Frauen wichtiger als für MännerDie eigene Recherche spielt bei der Wahl der Finanzdienstleistungfür Männer und Frauen die entscheidende Rolle. Trotzdem unterscheidensich die Geschlechter aber in ihrer Herangehensweise beiFinanzentscheidungen: Während sich fast 55 Prozent der Männer vorallem auf sich selbst verlassen, tun dies nur rund 45 Prozent derFrauen. Zudem sind für Frauen bei FinanzentscheidungenWeiterempfehlungen und Gütesiegel wichtiger als für Männer: 18,4Prozent der Frauen vertrauen auf Weiterempfehlung; bei Männern sindes nur 14,1 Prozent. Gütesiegel spielen für 7,5 Prozent der Fraueneine ausschlaggebende Rolle, bei Männern sind es nur sechs Prozent."Wenn die Deutschen ihre Finanzentscheidungen vor allem nach eigenenRecherchen treffen, geben Gütesiegel durch neutrale Marktbeobachternatürlich eine erste Orientierung", so Schmidt. "Klar durch dieUmfrage erkennbar ist der hohe Bedarf nach unabhängiger Beratung undindividuellen Anlagestrategien, wie wir sie mit quirion digitalbieten", resümiert Karl Matthäus Schmidt.Über die UmfrageDie repräsentative Umfrage wurde von demMeinungsforschungsinstitut Civey im September 2018 mit mehr als 8.000Teilnehmern im Auftrag der digitalen Geldanlage quirion durchgeführt.Über quirionDie quirion AG bietet eine digitale Geldanlage und ist eine100%ige Tochter der Quirin Privatbank AG. quirion ist einer derführenden Robo-Advisor in Deutschland und bietet Anlegern den Zugangzur professionellen Vermögensverwaltung der Quirin Privatbank.quirion richtet sich an eine grundsätzlich selbstbestimmte unddigitalaffine Zielgruppe. Schon ab 10.000 Euro können Anlegermithilfe von quirions 5-jähriger Erfahrung über www.quirion.de mitkostengünstigen, effizienten Anlageprodukten von den Ertragschancender internationalen Kapitalmärkte profitieren. Gegründet wurdequirion im November 2013 von Karl Matthäus Schmidt, demVorstandsvorsitzenden der quirion AG und der Quirin Privatbank AG.Schmidt gilt in der Branche als Vorreiter und Querdenker: Vor quirionrevolutionierte er bereits zwei Mal den Bankenmarkt - mit derGründung des ersten Onlinebrokers Consors und der Gründung der erstenHonorarberaterbank Deutschlands, der Quirin Privatbank AG.Pressekontakt:Aileen WagefeldSenior Public Relations Managerquirion AGKurfürstendamm 11910711 BerlinTelefon: +49 (0)30 89021-486E-Mail: aileen.wagefeld@quirion.deOriginal-Content von: quirion - eine Tocher der Quirin Privatbank AG, übermittelt durch news aktuell