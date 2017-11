Zehn Jahre Blutspende bei der LBS Ost / Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spendeten insgesamt 600 Liter Blut

Potsdam (ots) - Vor zehn Jahren erhielt die LBS OstdeutscheLandesbausparkasse AG für sie bis dahin ungewohnten Besuch. Dermobile Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) war miteinem Team aus einem Arzt, Krankenschwestern und Rettungssanitäternsowie Liegen und einem ganzen Arsenal an medizinischen Gerätschaftenangereist. Dahinter stand eine ebenso simple wie erfolgreiche Idee:die Blutspende zu den Menschen zu bringen. Die Mitarbeiterinnen undMitarbeiter erhielten die Gelegenheit, an ihrem Arbeitsplatz eine fürdie Medizin unentbehrliche Unterstützung zu leisten. Dazu wurde einSchulungsraum in der Potsdamer Zentrale kurzzeitig zum Sanitätsraumumfunktioniert.Und der gemeinsame Plan hat funktioniert. Wer bereits Blutspendete, lernte den Komfort des kurzen Weges schätzen und wurde zurregelmäßigen Teilnahme motiviert. Darüber hinaus konnten über diebegleitenden Informationsmaßnahmen der LBS zahlreiche Neuspendergewonnen werden. Insgesamt kamen so in zehn Jahren 1.200 Spenden mitüber 600 Litern Blut für das DRK zusammen.Von dem Aderlass profitieren aber nicht allein die Empfänger.Neben dem Gefühl, etwas Gutes zu tun, regt Blutspenden die Neubildungvon Blutzellen an, senkt den Blutdruck und schwemmt Cholesterin aus.Damit wird ein aktiver Beitrag zur Verbesserung der eigenenGesundheit geleistet.Wer nicht die Möglichkeit hat, an seinem Arbeitsplatz Blut zuspenden, kann sich beim DRK-Blutspendedienst über entsprechendeTermine und Orte in seiner Nähe informieren.Pressekontakt:Thomas ThietTel.: 0331/969-2156E-Mail: Thomas.thiet@lbs-ost.deOriginal-Content von: LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG, übermittelt durch news aktuell