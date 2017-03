Zehn Hochschulen gewinnen im Wettbewerb Eine Uni - ein Buch

Berlin/Heidelberg (ots) - Stifterverband und Klaus TschiraStiftung in Kooperation mit der Wochenzeitung Die Zeit unterstützenzehn Hochschulen, die sich in verschiedenen Aktionen mit einem Buchein Semester lang beschäftigen. Mit dem Förderprogramm wollen dieInitiatoren den Austausch und die Identifikation allerHochschulmitglieder und Mitarbeiter mit ihrer Hochschule stärken. Dieprämierten Hochschulen bekommen 5.000 Euro.Ziel der Aktion Eine Uni - ein Buch ist, möglichst vieleMitglieder einer Hochschule über alle Hierarchiegrenzen hinweg insGespräch zu bringen und sie für ein gemeinsames Thema zu begeistern.Aus den 24 Bewerbungen wählte eine Jury die zehn besten Ideen aus.Gefördert werden Hochschulen mit folgenden Projekten:- Fachhochschule Aachen liest Blackout - Morgen ist es zu spät vonMarc Elsberg.- Bard College Berlin liest das Werk Der Staat von Platon.- Technische Universität Dortmund liest Die Fabeln des Äsop.- Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde liest denneuesten Bericht an den Club of Rome Ein Prozent ist genug vonGraeme Maxton und Jorgen Randers.- Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg liest DieMaschine steht still von E.M. Forster.- Stiftung Universität Hildesheim liest Erfindet euch neu! vonMichel Serres.- Deutsche Sporthochschule Köln liest Meine Olympiade von IlijaTrojanow.- Universität zu Köln liest Kind aller Länder von Irmgard Keun.- Universität Siegen liest das Grundgesetz für die BundesrepublikDeutschland.- Julius-Maximilians-Universität Würzburg liest Was istPopulismus?, ein Essay von Jan-Werner Müller.Das Werk, über das ein Semester lang gesprochen werden soll, habendie Hochschulen selbst gewählt. Die Palette der vorgeschlagenenBücher reichte vom Kinderbuch über Literaturklassiker und Thrillerbis zu aktuellen politischen Sachbüchern und Grundlagentexten fürunser demokratisches Zusammenleben. "Wir haben nichts vorgegeben:weder Themen noch Genres", sagt Volker Meyer-Guckel,stellvertretender Generalsekretär des Stifterverbandes. "Wir wolltenaber wissen, warum ein Buch ausgewählt wurde und wie die Menschen inund um Hochschulen zur gemeinsamen Auseinandersetzung herausgefordertwerden, um die Kommunikationskultur in den Institutionen und mit derGesellschaft weiterzuentwickeln."Beate Spiegel, Geschäftsführerin der Klaus Tschira Stiftung, fügthinzu: "Es ist schön zu sehen, wie vielfältig, bunt und originell diepräsentierten Konzepte und Formate sind. Das ist die besteVoraussetzung, dass viele Menschen innerhalb der Hochschulen unddarüber hinaus miteinander ins Gespräch kommen." DieSieger-Universitäten dürfen sich auf vielerlei Aktionen freuen:Klassische Autorenlesungen, Vortragsreihen, Seminare kombiniert mitszenischen Darstellungen, Kurzspielfilme, Installationen,Diskussionen auf online-Plattformen oder Aktionsformen wie Flashmobsoder einen Live-Hackerangriff.Die Gewinner-Hochschule erhalten jeweils 5.000 Euro für dieUmsetzung ihrer Konzepte. Detaillierte Informationen zu denGewinner-Projekten finden Sie unter:www.stifterverband.org/eine-uni-ein-buchIm Stifterverband haben sich rund 3.000 Unternehmen,Unternehmensverbände, Stiftungen und Privatpersonenzusammengeschlossen, um Wissenschaft und Bildung gemeinsamvoranzubringen. Mit Förderprogrammen, Analysen undHandlungsempfehlungen sichert der Stifterverband die Infrastrukturder Innovation: leistungsfähige Hochschulen, starkeForschungseinrichtungen und einen fruchtbaren Austausch zwischenWirtschaft und Wissenschaft. www.stifterverband.deDie Klaus Tschira Stiftung fördert Naturwissenschaften, Mathematikund Informatik sowie die Wertschätzung für diese Fächer. IhreFörderschwerpunkte sind Bildung, Forschung undWissenschaftskommunikation. Das bundesweite Engagement beginnt imKindergarten und setzt sich in Schulen, Hochschulen undForschungseinrichtungen fort. Die Stiftung setzt sich für neue Formender Vermittlung naturwissenschaftlicher Inhalte ein. Sie unterstütztsowohl die Erarbeitung als auch die verständliche Darstellung vonForschungsergebnissen. www.klaus-tschira-stiftung.dePressekontakt:StifterverbandPeggy GroßT 030 322982-530peggy.gross@stifterverband.deKlaus Tschira StiftungRenate RiesT 06221 533-102renate.ries@klaus-tschira-stiftung.deOriginal-Content von: Stifterverband f?r die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuell