Ein Zeckenstich mit schwerwiegenden Folgen (VIDEO)

Berlin (ots) -Petra Berninger ist gerne in der Natur unterwegs. Bei einerNordic-Walking-Tour vor einigen Jahren überquerte sie eine ungemähteWiese. Das blieb nicht ohne Konsequenzen, denn die 50-Jährige wurdedabei von zwei Zecken gestochen, die das Virus derFrühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen haben. Die Folge:Petra Berninger erkrankte schwer.Heute möchte sie andere über die möglichen Gefahren einesZeckenstiches informieren und rät zu Vorsorgemaßnahmen. Hierzugehören das Tragen von langer Kleidung, das Einsprühen mitinsektenabweisenden Sprays, sogenannten Repellents, und das Absuchendes Körpers nach jedem Aufenthalt in der Natur. Vor FSME kann mansich auch durch Impfen schützen.Vermittlung von Interviews (FSME-Betroffene und/oderZecken-Experten): presse@zecken.deInformationen und Bildmaterial rund um Zecken und die optimaleVorsorge: www.zecken.deBesuchen Sie uns auf facebook: www.facebook.com/zecken.dePfizer - Gemeinsam für eine gesündere WeltWenn Menschen krank werden, können sich viele Dinge für sieverändern - ein oft schwieriger Weg beginnt. Mehr als 10.000 Forscherund über 90.000 Mitarbeiter arbeiten bei Pfizer daran, Menschen aufdiesem Weg zu unterstützen. Sie entwickeln, produzieren undvertreiben innovative Medikamente und Impfstoffe sowie einige derweltweit bekanntesten rezeptfreien Produkte.Das Unternehmen mit Hauptsitz in New York erzielte imGeschäftsjahr 2018 einen Gesamtumsatz von 53,6 Milliarden US-Dollar.In Deutschland beschäftigt Pfizer derzeit rund 2.500 Mitarbeiter andrei Standorten: Berlin, Freiburg und Karlsruhe.Pressekontakt:Pfizer Deutschland GmbHUnternehmenskommunikationMiriam MünchLinkstraße 10, D-10785 BerlinTelefon: +49 (0)30 / 55 00 55 - 51088E-Mail: presse@pfizer.comInternet: www.pfizer.deTwitter: www.twitter.com/pfizer_deYouTube: www.pfizer.de/youtubeAgenturkontakt:BCW | Burson Cohn & WolfeJulia SalgueiroIm ZeisehofFriedensallee 11D-22765 HamburgTelefon: +49 (0)40 / 80 80 16 -165E-Mail: presse.pfizer@bcw-global.comOriginal-Content von: Pfizer Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell