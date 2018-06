Zecken-Bisse in ganz Deutschland gefährlich (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Auch wenn sich diese Meinung hartnäckig hält - dass gefährlicheZecken nur im Süden Deutschlands leben, ist ein Irrtum. Darauf weistdas Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" hin. Zwar krabbeln Zeckenmit FSME-Virus bevorzugt in Bayern, Baden-Württemberg sowie TeilenThüringens und Hessens. Doch Zecken übertragen auch Borrelien. DieseBakterien können eine Borreliose hervorrufen - und das ist einedeutschlandweite Gefahr.Bis zu 30 Prozent der Zecken tragen Borrelien. Gegen eineBorreliose hilft nur Wachsamkeit: Tritt in den Tagen nach dem Sticheine Hautrötung auf, sollte man unbedingt zum Arzt gehen. Mitunterzeigt sie sich erst nach Wochen. Der Arzt verschreibt dannAntibiotika. Auch unklares Fieber oder plötzliche Schmerzen anGelenken empfiehlt es sich abklären zu lassen, um Borreliosefrühzeitig zu erkennen und zu behandeln.In FSME-Gebieten sind bis zu fünf Prozent der Zecken mit demErreger der Gehirnentzündung infiziert. Vor FSME schützt eineImpfung. Der aktuelle "Senioren Ratgeber" räumt mit weiterenverbreiteten Irrtümern über Zecken auf und erklärt, was man gegen dieBlutsauger tun kann.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 6/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell