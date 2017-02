Die Zecke - ein 365-Tage-Parasit / Zeckenschutz bei Hund und Katze das ganze Jahr wichtig (FOTO)

Bonn (ots) -Im Frühjahr ist die Gefahr eines Zeckenbefalls besonders groß. Diekleinen Blutsauger werden mit zunehmenden Temperaturen immer aktiverund lauern im Unterholz, nach einem langen Winter sind sieausgehungert und machen sich auf die Suche nach ihrer erstenBlutmahlzeit des Jahres. Hunde, Katzen und auch der Mensch sindbesonders beliebt. Der eigentliche Zeckenstich hat für die Tiere zwarmeist wenig Folgen. Eine sehr viel größere Bedeutung haben Zeckenaber als Überträger von gefährlichen, vor allem für den Hund teilslebensbedrohlichen Krankheiten, wie der Borreliose oder derBabesiose. Auch die für den Menschen gefährlicheFrühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) wird durch von Zeckenübertragene Viren ausgelöst. Die Zahl infizierter Zecken inHochrisikogebieten wird auf etwa ein bis vier Prozent geschätzt. Inallen Gegenden, in denen ein Infektionsrisiko für den Menschenbesteht, ist auch der Hund gefährdet. Anders als beim Menschen kommtes bei Hunden jedoch nur selten zu einer FSME-Erkrankung.Die Übertragung findet mit dem Stich und Saugakt der Zecke statt.Zecken sollte man deshalb sofort entfernen. Das ist nicht ganzeinfach, denn die kleinen Blutsauger sind im Fell von Hund und Katzenur schwer auszumachen. Es verlangt viel Fingerspitzengefühl, einmalfestgesaugte Zecken zu entfernen. Sie verfügen nicht nur überWiderhaken am Stechapparat, sondern zumeist auch über eine Art Kleber- den sogenannten Zeckenzement - mit dem sie an der Bissstellezusätzlich andocken. Man muss sie daher gleichmäßig und nicht zustark aus dem Stichkanal nach oben herausziehen, damit dieKittschicht langsam aufbrechen kann.Dreht man die Zecke dabei, können Teile der Zecke in der Hautstecken bleiben. Besser ist es, die Zecke nahe an der Haut zu fassenund gleichmäßig von der Einstichstelle gerade heraus wegzuziehen. Eskann eine halbe Minute dauern, bis sie sich löst, dann aber gleitetsie ganz leicht aus der Haut. Nahezu unmöglich ist es, die frühenEntwicklungsstadien der Larven und Nymphen zu finden. Doch auch diesestechen schon zu, da sie für jeden Wachstumssprung eine Blutmahlzeitbenötigen.Hunde- und Katzenhalter sollten deshalb besonderen Wertdarauflegen, ihre Tiere mit zeckenabwehrenden oder abtötendenProdukten lückenlos zu schützen. Gegen die Borreliose-Erreger, dievom "Gemeinen Holzbock" übertragen werden, können Hunde auch geimpftwerden. Für die Behandlung sollten ausschließlichZeckenschutz-Präparate angewendet werden, die für die zu behandelndeTierart zugelassen sind. Dabei ist es wichtig, die Präparate richtiganzuwenden und die angegebenen Behandlungsabstände einzuhalten. Amsichersten ist ein ganzjähriger Schutz, da Zecken rund ums Jahr aktivsind.Pressekontakt:Bundesverband für Tiergesundheit e.V., Dr. Sabine Schüller,Schwertberger Straße 14, 53177 Bonn, Tel. 0228/31 82 96,bft@bft-online.deOriginal-Content von: Bundesverband f?r Tiergesundheit e.V., übermittelt durch news aktuell