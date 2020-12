Zebra Technologies Aktie: Insider verkauft Aktien!

Weitere Suchergebnisse zu "Zebra Technologies":

SVP Global Supply Williams Stephen Edgar reichte am Montag, den 7. Dezember, ein Formular 4 bei der SEC ein. Der Insider verkaufte 1.052 Aktien von Zebra Technologies Inc (NASDAQ:ZBRA) zu einem Durchschnittspreis von 379,58 Dollar. Nach der Transaktion erhöhte sich der Anteil der Führungskraft an Zebra Technologies Inc. auf 3.530 Aktien. Zebra Technologies handelte 0,7% niedriger als der vorherige Schlusskurs.

