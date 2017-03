Zeal Networks: So etwas gab es noch nie

Unter Börsianern gilt die Aktie von Zeal Networks seit der Bekanntmachung von drohenden Steuernachzahlungen in zweistelliger Millionenhöhe für die Tochter MyLotto24 als heißes Pflaster. Ende Januar stürzte die Aktie des SDax-Konzerns nach Bekanntwerden dieser Forderungen an nur einem Tag knapp 25 Prozent in die Tiefe und konnte sich seitdem nicht mehr richtig berappeln. Nun...