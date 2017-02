Zeal Network: Schroders reduziert auf unter 5 Prozent!

Weitere Suchergebnisse zu "Schroders":

Die Schroders plc hat ihre Beteiligung an der Zeal Network SE mit Wirkung zum 23. Februar 2017 auf 4,996 Prozent der Stimmrechte verringert. Zuvor war die weltweit operierende Vermögensverwaltungsgesellschaft aus London noch mit 7,43 Prozent der Stimmrechte beteiligt gewesen. Damit rangiert Schroders noch unter den drei größten Aktionären. Bedeutendster Aktionär ist das Aufsichtsratsmitglied Oliver Jaster, der nach Angaben der auf Online-Lotterien spezialisierten Holding 10,22 Prozent hält. Es folgt die Investment-Service-Gesellschaft LRI Invest S.A. aus Luxemburg mit 5,03 Prozent. Der ehemalige Vorstand und Zeal-Gründer Marc Peters befindet sich im Besitz von 4,82 Prozent. Am 25. Januar 2017 hatte die Farringdon Capital Management SA ihren Anteil am Glücksspielanbieter auf 3,97 Prozent verringert. Eine Dividendenkürzung, ein schwacher Gewinnausblick und drohende Steuernachforderungen hatten die Zeal-Aktie Ende Januar auf den tiefsten Stand seit Mitte November 2016 zurückgeworfen.

Über die nachfolgenden Fonds kann alternativ zur Aktie in die Zeal Network SE investiert werden:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

Deutsche Aktien Total Return

4,65

Small and Mid Cap Alpha Long/Short

3,23

FPM Funds Stockpicker Germany All Cap

3,14



