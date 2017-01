Zeal Network: Der Schock sitzt tief!

Weitere Suchergebnisse zu "ZEAL Network":

Lieber Leser,

schwerer Schlag für alle Anleger des Lotto- und Wettanbieters Zeal Network. Wie das im SDAX notierte Unternehmen überraschend mitteilte, soll die Dividende in diesem Jahr deutlich zusammengestrichen werden. Nachdem im Vorjahr noch 2,80 Euro je Anteilsschein ausgeschüttet wurden, soll es heuer nur noch mindestens 1,00 Euro sein. Kein Wunder also, dass die Aktionäre schockiert sind und in Scharen aus ihren Positionen flüchten. Die Konsequenz: ein Tagesminus von rund 20 Prozent. Dabei hatte sich die Aktie in den Wochen zuvor noch sehr gut entwickelt und seit Anfang November um rund 30 Prozent zugelegt.

Zwist mit den Steuerbehörden

Das im Bereich Online-Lotterien tätige Unternehmen begründete den Dividendenschnitt mit Sorgen um eine üppige Steuernachzahlung. Nach Konzernangaben gebe es zwischen den Steuerbehörden und MyLotto24, an dem Zeal Network eine Minderheitsbeteiligung hält, Meinungsdifferenzen bezüglich der Besteuerung von Dienstleistungen. Der Ausgang dieser Angelegenheit sei ungewiss und könnte wie gesagt hohe Steuernachzahlungen zur Folge haben.

Mehr Geld für Marketing

Darüber hinaus kündigte das in London beheimate Unternehmen an, die Marketingausgaben in diesem Jahr zu erhöhen. Dies wird sich auch auf das erwartete operative Ergebnis niederschlagen. Hier kalkuliert Zeal Network nunmehr mit einem Ebit zwischen 30 und 40 Mio. Euro. Die Konsensschätzungen der Analysten beliefen sich bislang auf 47 Mio. Euro. Für das vergangene Jahr rechnen die Experten mit einem Betriebsgewinn von 39 Mio. Euro.

Marco Messina schenkt Ihnen seine 3 besten Aktien-Tipps für 2017

Geld verdienen an der Börse ist leicht. Sie müssen nur in die richtigen Aktien investieren.

Bis zu 233 % Kursgewinnpotenzial alleine bis Ostern 2017

Fundierte Detailanalyse jedes Unternehmens. Sie werden direkt erkennen und verstehen, warum die 3 Aktien steigen müssen!

Sichere 8,9 % Dividendenrendite. Und das Unternehmen wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten in den SDAX aufgenommen.

Über diesen Link können Sie die vollständige Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse