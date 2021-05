Zbom Home Collection: Was noch aussteht!

An der Börse Shanghai notiert die Aktie Zbom Home Collection am 29.05.2021, 02:00 Uhr, mit dem Kurs von 35.14 CNH. Die Aktie der Zbom Home Collection wird dem Segment "Bauprodukte" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Zbom Home Collection auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 22,47 liegt Zbom Home Collection auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Bauprodukte" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Dividende: Zbom Home Collection schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Bauprodukte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,6 % und somit 0,59 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,19 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Zbom Home Collection-Aktie ein Durchschnitt von 29,79 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 35,14 CNH (+17,96 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (37,68 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,74 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Zbom Home Collection-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Zbom Home Collection erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

