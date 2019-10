Zayo: Was kann da noch kommen?

Zayo, ein Unternehmen aus dem Markt "Alternative Träger", notiert aktuell (Stand 10:36 Uhr) mit 34.16 USD beinahe gleich (+0.03 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Zayo auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Zayo-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Zayo-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Zayo vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 33 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -3,37 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (34,15 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Zayo somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Zayo erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 15,23 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche sind im Durchschnitt um 9,47 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +5,75 Prozent im Branchenvergleich für Zayo bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,21 Prozent im letzten Jahr. Zayo lag 8,02 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Zayo wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.