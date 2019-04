Zava-Umfrage: So unzufrieden sind Patienten mit dem Arztbesuch / Jeder Zweite hat sich beim Arzt schon einmal nicht gut aufgehoben gefühlt (FOTO)

London/Hamburg (ots) -Patienten wollen ernst genommen und gut behandelt werden - egal,welchen Anlass es für einen Arztbesuch gibt. Eine Umfrage von Europasgrößter Online-Arztpraxis Zava (zavamed.com) zeigt jedoch, dass dies"in der Praxis" längst nicht immer der Fall ist. Jeder Zweite (49,3Prozent) der über 1.000 Befragten hat sich schon einmal bei seinemArzt nicht gut aufgehoben gefühlt.Die Gründe für die Unzufriedenheit sind vielfältig: Insbesondere,wenn die Beschwerden aus Patientensicht nicht adäquat behandeltwerden können (17 Prozent), oder Patienten das Gefühl haben, sie(11,4 Prozent) oder ihre Beschwerden (10 Prozent) würden nicht ernstgenommen, kommt Unmut auf.Beverley Kugler, Ärztliche Leiterin Deutschland derOnline-Arztpraxis Zava, erklärt: "Selbst eine adäquate Behandlungkann von dem Patienten als unzureichend empfunden werden, wenn sienicht gut erklärt wird. Wenn Sie kein Vertrauen in Ihren Arzt haben,sollten Sie darüber nachdenken, eine medizinische Zweitmeinungeinzuholen. Schließlich geht es um Ihre Gesundheit." Tatsächlichsuchen 60 Prozent der Befragten, wenn sie sich nicht gut aufgehobenfühlen, zusätzlichen Rat bei einem anderen Arzt. 75 Prozent versuchenes mit Selbsttherapie. Beim Thema sexuelle Gesundheit gehen Fraueninteressanterweise doppelt so häufig wie Männer das Problem selbstan.Der erste Anlaufpunkt für medizinischen Rat ist in vielen Fällendas Internet. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten. "Oft ist nichteindeutig ersichtlich, ob ein Beitrag tatsächlich von einem Expertenverfasst worden ist. Eine Selbstmedikation auf Basis einerungesicherten Quelle kann so schnell gesundheitsschädlich werden",warnt Beverley Kugler von Zava.Die vollständigen Ergebnisse der Umfrage, zusätzliche Detailssowie weitere Grafiken finden Sie hier: http://ots.de/z9WiZ1Abdruck der Studie ganz oder in Auszügen und Nutzung der Grafikenoder Zitate honorarfrei unter Nennung der Quelle www.zavamed.com/de.Über Zava:Zava (bisher DrEd) ist der führende Anbieter telemedizinischerLeistungen für Patienten in Deutschland und Europa. DieOnline-Arztpraxis wurde 2010 von David Meinertz (CEO) in London (UK)unter den Namen "DrEd" gegründet, 2011 eröffnet und 2019 in "Zava"umbenannt. Seither wurden über zwei Millionen Beratungen undBehandlungen für Patienten aus Deutschland, Österreich, Schweiz,England, Irland und Frankreich durchgeführt. Die angestellten Ärzteberaten und behandeln Patienten zeit- und ortsunabhängig perInternet, Telefon und Video. Aktuell behandelt Zava(www.zavamed.com/de) in Deutschland über 30 Indikationen aus denBereichen Männer- und Frauengesundheit, Innere Medizin sowie derAllgemein- und Reisemedizin. Patienten können sich 24 Stunden, 7 Tagedie Woche über ihr verschlüsseltes Patientenkonto an dieOnline-Arztpraxis wenden. Der telefonische Patientenservice istMontag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr unter +49 (0) 40 8740 8254erreichbar.Die Online-Arztpraxis ist bei der englischen Aufsichtsbehörde fürArztpraxen, der "Care Quality Commission" (CQC), registriert undrichtet sich unter anderem nach den Vorgaben und Empfehlungendeutscher wissenschaftlicher Institute und der Arbeitsgemeinschaftder Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF).Viele Patienten schätzen die medizinischen Leistungen von Zava -nicht nur aufgrund der Qualität und Bequemlichkeit, sonderninsbesondere wegen des unkomplizierten und vertraulichenArzt-Patienten-Kontakts. Es fällt ihnen leichter, sich schriftlichoder telefonisch zu Gesundheitsproblemen (zum Beispiel im Bereich derSexualgesundheit) zu äußern und den Ärzten als unangenehm empfundeneFragen zu stellen. Das erfahrene Ärzteteam von Zava kennt keineTabuthemen, ist für alle medizinischen Fragen offen und berät undbehandelt, sofern medizinisch vertretbar, umgehend und schnell nachneuestem wissenschaftlichen Stand und auf höchstem medizinischenStandard.Pressekontakt:Tiffany KünsterE-Mail: Tiffany@zavamed.comTelefon: +49 (0) 711 8998 9005Original-Content von: Zava (bisher DrEd), übermittelt durch news aktuell