Zauberhaftes Arabien am Ufer des Dubai Creek - Al Seef Hotel by Jumeirah eröffnet

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -- Ein Hotel, inspiriert von den traditionellen Häusern emiratischerHändler, eröffnet im Herzen des alten Dubai: Aufenthalt ab 250 AED(ca. 59 Euro)Das neu eröffnete Al Seef Hotel by Jumeirah, gelegen im Herzen desalten Dubais, ist eine Hommage an die Tradition der emiratischenHändler, Reisende zu Hause willkommen zu heißen.Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier:https://www.multivu.com/players/uk/8405751-enchanting-arabia-al-seef-hotel-by-jumeirah/Al Seef Hotel by Jumeirah im geschäftigen Stadtviertel Al Seef amSüdufer des Dubai Creek erstreckt sich über zehn Gruppen vonarabische Bayts (Häuser) inmitten des Souk, mit seinen Innenhöfen undDachterrassen. Hier erlebt man hautnah arabische Geschichte undKultur und genießt den Blick auf die geschäftigen Wasserwege desCreek und die Gassen des Souk. Das Restaurant Saba'a, verwöhnt mittraditionellen arabischen Gerichten. Al Seef Hotel by Jumeirahempfängt die ersten Gäste mit einem Eröffnungspreis ab 250 AED (ca.59 Euro) pro Zimmer und Nacht zzgl. Steuern und Gebühren.Ein emiratisch-inspiriertes Design:- Umgeben von den belebten Fußwegen des Hotels sind die arabischenBayts, Oasen der Ruhe - ganz so wie in vergangenen Zeiten.- Der traditionelle Stil der Emirate findet sich in denrau-verputzen Wänden, Palmenmotiven und großen Fenstern mitHolzpaneelen wider, die einen Blick auf die verwinkelten Gassenbieten.- Auch das Interieur der 180 Zimmer und 10 Suiten reflektiert dasLeben und die Traditionen der Perlentaucher und Händler vergangenerZeiten mit einer Farbgebung, die von der natürlichen Umgebung derEmirate inspiriert wurde.Historische Artefakte schmücken die Wände, darunter Lichtschalterim alten Stil, Wählscheibentelefone, Öllaternen und gerahmte Fotosvon Souk und Creek im Laufe der Jahre.Eine emiratisch-inspirierte Gastfreundschaft- Hotelmitarbeiter verstehen sich als Gastgeber und empfehlen gerneunentdeckte Sehenswürdigkeiten, besondere kulturelle Erlebnisse,traditionelle Geschäfte und Restaurants mit lokaler Küche - so wiees Händler vergangener Zeiten getan haben, aber mit einem Hauch derpreisgekrönten Jumeirah Gastfreundschaft.Im Herzen des alten Dubai:- Nur 15 Minuten vom Dubai International Airport entfernt und direktangebunden an die Dubai Wassertaxis und die traditionellenAbra-Boote lädt Al Seef Hotel by Jumeirah Reisende dazu ein, sichin Al Seef auf die Spuren von Dubais Vergangenheit zu begeben.Dieser Teil von Dubai ist bekannt für seinen historischen Creek. Erbietet Neugierigen die Möglichkeit, in die Geschichte der Stadteinzutauchen und ihre pulsierende Vergangenheit durch Museen,Galerien, Souks, traditionelle Dhows und Architekturwiederzuentdecken.- Das malerische arabische Tea House Café, das historische DubaiMuseum und das 200 Jahre alte Al Fahidi Fort sind besondereEmpfehlungen, eine Fahrt mit einem traditionellen Abra Boot überden Creek ist ein Muss. Ein Highlight ist die Sikka Art Fair imMärz und April jeden Jahres, eine einwöchige Veranstaltung, dieTeil einer zweimonatigen, stadtweiten Feier der Kunst und Kulturist. Wer mehr über die Traditionen und Gebräuche der Emiratislernen möchte, besucht das Sheikh Mohammed Center for CulturalUnderstanding zum Beispiel für ein traditionelles EmiratiFrühstück. "Das Ziel bei der Entstehung dieses Hotels war es, denGästen ein einzigartiges, authentisches und von den GeschichtenArabiens inspiriertes Erlebnis zu ermöglichen. Es bietet nebenruhigen Winkeln, in denen man in die alte Welt eintauchen kann, denmodernen Komfort und den qualitativ hochwertigen Service unsererHäuser", sagt Alessandro Cabella, Area General Manager der JumeirahGroup.Das Al Seef Hotel by Jumeirah vervollständigt ein Trio von Hotelsim Viertel Al Seef entwickelt von Meraas, die für einige derbeliebtesten Touristenattraktionen Dubais verantwortlich sind. DasHotel verbindet die beiden kürzlich eröffneten Hotels am anderen Endeder Promenade, die sich über 1,8 km entlang des Dubai Creekserstreckt: Zabeel House von Jumeirah Al Seef und Zabeel House MINI byJumeirah.Pressekontakt:Jumeirah Group Brand Communications: PR@jumeirah.comJumeirah Brand CommunicationsPriscilla Garcia+971-4-301-7568Dubaipr@jumeirah.com(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/746807/Jumeirah_Group_Al_Seef_Hotel_Exterior.jpg )Video:https://www.multivu.com/players/uk/8405751-enchanting-arabia-al-seef-hotel-by-jumeirah/Original-Content von: Jumeirah International, übermittelt durch news aktuell