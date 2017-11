"Zauberhafte Weihnachten": Bekannte Stars ab 30. November auf Schlagerreise durch Berlin und Brandenburg/TV-Premiere am 15. Dezember um 20.15 Uhr im rbb Fernsehen

Berlin (ots) - Ab 30. November 2017 schickt das rbb Fernsehenbekannte Schlagerstars zu weihnachtlichen Orten der Region, um diestimmungsvolle Show "Zauberhafte Weihnachten" zu produzieren. Stationmacht die Schlagerreise im Spreewaldmuseum Lehde, aufWeihnachtsmärkten in Potsdam und Babelsberg, im Hafen Lübbenau sowieim Christmas Garden im Botanischen Garten Berlin. Weihnachtshits imLichterglanz präsentieren Semino Rossi, Helmut Lotti, Nicole, UteFreudenberg und The Dark Tenor in Berlin, Nik P. und Sarah Jane Scottin Potsdam sowie Kerstin Ott und Olaf Berger im Spreewald.Die Moderatorinnen Madeleine Wehle vom rbb Fernsehen und FranziskaMaushake von Antenne Brandenburg begleiten die Stars und entlockenihnen bei Zimtstern und Bratapfel ganz private Weihnachtsgeheimnisse.Eine besondere Überraschung wartet auf zwei BrandenburgerFamilien: Hautnah dürfen sie die prominenten Künstler beim großenWeihnachtssingen im Christmas Garden Berlin treffen.Drehorte für "Zauberhafte Weihnachten - Eine Schlagerreise durchBerlin und Brandenburg":Am 30. November im Spreewaldmuseum Lehde - mit Olaf Berger, am 1.Dezember auf dem Weihnachtsmarkt "Blauer Lichterglanz" in Potsdam -mit Nik P., am 2. Dezember auf dem Böhmischen Weihnachtsmarkt inPotsdam-Babelsberg - mit Sarah Jane Scott, am 3. Dezember im Hafenvon Lübbenau und im Spreewaldmuseum Lehde - mit Kerstin Ott und OlafBerger. Am 6. Dezember findet das große gemeinsame Weihnachtssingenim Christmas Garden im Botanischen Garten in Berlin statt. GroßerAuftritt hier für Semino Rossi, Helmut Lotti, Nicole, Ute Freudenbergund The Dark Tenor.Die Show "Zauberhafte Weihnachten - Eine Schlagerreise durchBerlin und Brandenburg" läuft am Freitag, dem 15. Dezember, um 20.15Uhr im rbb Fernsehen.Pressekontakt:rbb Presse & Information, Tel. (030) 97993 -12101 und -12102.Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell